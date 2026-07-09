Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 julio de 2026

En este día, tu espacio personal cobrará protagonismo, impulsándote a fortalecer los lazos familiares. Verdades ocultas saldrán a la luz, revelando aspectos desconocidos de tu historia. Estos descubrimientos te brindarán herramientas para desenvolverte con mayor conciencia en tu esfera íntima.

Horóscopo de amor para Capricornio Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.