Horóscopo de hoy para Sagitario del 9 julio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 9 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Venus y la Luna unen sus energías, brindándote una oportunidad de disfrute, deseo y gratificación. Tus aspiraciones románticas se encauzarán, permitiéndote vivir experiencias acordes con tu sentir más genuino y con aquello que realmente anhelas experimentar con otra persona.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu pareja puede buscar tu consejo y eres capaz de inspirarla con el positivo horizonte de tu vida. Parece que todos quieren hablar y tu estas de humor para conversar con todos ellos. Si eres soltero, alguien que te atrae y encuentras interesante y atractiva, puede encontrar el camino a tu corazón.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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