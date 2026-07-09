“Muerte por donación de órganos”, una nueva propuesta que genera preocupación: ¿buitres médicos cazando cadáveres?

La “Muerte por Donación de Órganos” propone que los pacientes que eligen la eutanasia puedan donar órganos mientras aún están vivos, aumentando así la viabilidad de los trasplantes. Sin embargo, también les causaría la muerte.

Este enfoque ha sido defendido por algunos médicos, como el Dr. Robert Truog, médico y bioeticista de la Facultad de Medicina de Harvard, coautor de un artículo sobre la muerte por donación de órganos publicado en el New England Journal of Medicine, referido por la National Public Radio (NPR). Truog sugiere que esta práctica podría ser altruista y beneficiosa para otros. “Con gran generosidad, se han preguntado: ¿Cómo podría mi muerte ayudar a otras personas?”

No obstante, la propuesta desafía la Regla del Donante Muerto, que estipula que la muerte debe ser confirmada antes de la extracción de órganos.

Actualmente, los corazones, los pulmones, los hígados y los riñones de los pacientes sometidos a eutanasia solo pueden extraerse después de que hayan recibido una dosis letal de fármacos, lo que hace que sus órganos, especialmente sus corazones, sean mucho menos útiles para el trasplante, recuerda NPR.

La discusión gira en torno a la definición de la muerte y los métodos actuales para el procureo de órganos tras la eutanasia, generando tensiones entre la ética médica y el deseo del paciente.

A favor y en contra

Algunos bioeticistas, como Ruth Faden, argumentan que el respeto a la autonomía de los pacientes justifica esta opción. Ellos creen que permitir que los pacientes moribundos contribuyan a la donación de órganos podría ser una decisión ética válida, siempre que existan salvaguardias para proteger el consentimiento informado.

Por otro lado, críticos como Lainie Friedman Ross consideran que el acto de provocar la muerte para extraer órganos equivale a asesinato.

Se considera que este cambio podría hasta cambiar la filosofía de la eutanasia. Ahora, en lugar de que un médico administre un medicamento letal a un paciente, se pondría fin a la vida del paciente anestesiándolo y extrayéndole los órganos mientras aún funcionan.

Existen entonces preocupaciones sobre cómo esta práctica podría socavar la confianza en el sistema de donaciones de órganos y la atención al final de la vida, además de suscitar temores de abuso.

Implicaciones futuras

Los defensores de la “Muerte por Donación de Órganos” argumentan que se debe abrir un diálogo sobre las implicaciones éticas de esta práctica.

A medida que evolucionan las normas sobre la eutanasia y la donación de órganos, es fundamental evaluar cómo los cambios pueden afectar tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud.

Como colofón, NPR recoge declaraciones contundentes de Lori Andrews, bioeticista y profesora emérita de la Facultad de Derecho Chicago-Kent: “Podrías estar causando un daño real tanto al sistema de suicidio asistido por médicos como al sistema de donación de órganos. Podría dar la impresión de que se trata de buitres que ya no esperan a que mueras para atacar. Sin duda, se desvanecen las imágenes de ladrones de cadáveres de siglos anteriores”.

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