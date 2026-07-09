Supremo de Arizona ratifica ley que obliga a revelar el origen del dinero en campañas políticas

La Corte Suprema de Arizona confirmó la constitucionalidad de la Proposición 211, una de las leyes de transparencia electoral más estrictas del país, al rechazar la mayor parte de los recursos presentados por grupos que buscaban frenar la obligación de revelar el origen de importantes aportaciones económicas destinadas a influir en campañas políticas.

La decisión representa una victoria para quienes impulsan una mayor rendición de cuentas en el financiamiento electoral y fortalece los mecanismos para combatir el llamado “dinero oscuro”, término utilizado para describir las contribuciones canalizadas mediante organizaciones que ocultan la identidad de sus donantes.

La presidenta del máximo tribunal de Arizona, la jueza Ann Timmer, redactó en la opinión mayoritaria que la Cláusula de Libertad de Expresión de la constitución estatal no impide regular ni prohibir las contribuciones corporativas u ocultas en los procesos electorales. El fallo sostiene que las donaciones de grupos de interés adinerados destinadas a anuncios políticos no constituyen asuntos privados ajenos al escrutinio público, ya que educar al votante y frenar la corrupción son principios fundamentales para salvaguardar la democracia.

La legislación, aprobada por el 72% de los votantes de Arizona durante las elecciones de 2022, establece que las organizaciones que destinen más de $50,000 dólares a campañas estatales, o más de $25,000 en procesos locales, deberán mantener registros de las grandes contribuciones que reciben y revelar la fuente original de aquellas donaciones superiores a los $5,000 dólares.

Para organizaciones defensoras de la transparencia, el fallo reafirma que los ciudadanos tienen derecho a conocer quién financia la publicidad política que busca influir en su voto. El Campaign Legal Center (CLC), que participó en la defensa de la legislación, afirmó que la resolución fortalece una garantía fundamental para la democracia estadounidense.

“Se ha reivindicado el derecho de los habitantes de Arizona a conocer las verdaderas fuentes del dinero que intenta influir en sus votos conforme a la Constitución estatal”, señaló la organización en un comunicado difundido tras conocerse la decisión.

We helped secure a big win for Arizona voters! The AZ Supreme Court upheld Prop 211, the voter-approved law that reveals the original sources of money spent in elections & protects voters’ right to know who's spending big money to influence their vote. 1/3 https://t.co/EndNRNSepI — Campaign Legal Center (@CampaignLegal) July 9, 2026

Un fallo que fortalece la transparencia electoral

La Proposición 211 fue diseñada para cerrar vacíos legales que durante años permitieron que organizaciones políticas recibieran millones de dólares mediante estructuras financieras que impedían identificar a los verdaderos patrocinadores de campañas electorales. Antes de su aprobación, expertos en financiamiento político calificaban el sistema de Arizona como uno de los más permisivos del país respecto al uso de recursos anónimos para influir en las elecciones.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2017 con la colaboración del exfiscal general de Arizona Terry Goddard, especialistas del Campaign Legal Center y la organización Voters’ Right to Know, que impulsó la medida hasta su aprobación por amplia mayoría.

Posteriormente, distintos grupos conservadores, entre ellos Center for Arizona Policy y Arizona Free Enterprise Club, promovieron demandas argumentando que la ley violaba derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión y la privacidad de los donantes.

Los demandantes sostuvieron que revelar la identidad de quienes financian campañas podría exponerlos a represalias o acoso debido a sus posiciones políticas. Sin embargo, la Corte Suprema estatal concluyó que las obligaciones de divulgación no vulneran, en términos generales, la protección constitucional de la libertad de expresión.

BREAKING: Recorder Heap Submits Court-Aligned Proposal to Supervisors Following Arizona Supreme Court Decision



In light of the Arizona Supreme Court decision, Maricopa County Recorder Justin Heap has submitted a court-aligned settlement proposal to Judge Coury and Maricopa? pic.twitter.com/Hnq2DTW1D9 — Maricopa County Recorder's Office (@RecordersOffice) July 9, 2026

La Corte deja abierta una excepción limitada

En la opinión mayoritaria, la presidenta de la Corte Suprema de Arizona, la jueza Ann Timmer, señaló que las disposiciones sobre transparencia son compatibles con la Constitución del estado y contribuyen a proteger la integridad del sistema democrático.

El tribunal destacó que informar sobre el origen del dinero utilizado para financiar campañas políticas ayuda a que los votantes tomen decisiones con mayor conocimiento y reduce los riesgos de corrupción o de influencia indebida de intereses particulares. No obstante, los magistrados permitieron que continúe una parte limitada del litigio para determinar si algunos donantes específicos pueden demostrar que revelar su identidad podría afectar de manera directa sus derechos constitucionales, lo que eventualmente podría justificar una excepción individual.

Aun con esa consideración, la resolución mantiene intacta la mayor parte de la Proposición 211 y consolida uno de los modelos de divulgación de financiamiento electoral más amplios del país. Especialistas en derecho electoral consideran que el fallo podría convertirse en un precedente para otros estados que buscan fortalecer la transparencia en las campañas políticas y limitar el impacto del financiamiento anónimo en los procesos democráticos, en momentos en que el debate sobre la influencia del dinero en las elecciones continúa ocupando un lugar central dentro de la política estadounidense.

Sigue leyendo: