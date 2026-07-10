El novio de Katy Perry, Justin Trudeau, hace un cameo divertido en su nuevo TikTok

La cantante Katy Perry continúa cosechando éxitos con su más reciente sencillo, “Watch It Burn”, que se ha convertido en uno de los temas estrella de su gira europea “Out of Office”. Pero más allá de la música, la artista de 41 años está dando de qué hablar por una divertida estrategia de promoción que conquista las redes sociales, y que incluye un cameo sorpresa muy especial.

Tras su actuación en el festival Jazz Open de Stuttgart, en Alemania , la intérprete compartió un vídeo en TikTok que rápidamente se hizo viral. En la grabación, Perry aparece saltando y bailando al ritmo de “Watch It Burn” en un estacionamiento lleno de autobuses turísticos y camiones, acompañada de todo su equipo .

“Los textos antiguos dicen que si saltas con esta canción tendrás mil años de buena suerte”, escribió la cantante en el pie de foto del vídeo, invitando a sus seguidores a sumarse a la divertida coreografía. Lo que parecía ser un clip más de la gira se transformó en un fenómeno cuando los fans pudieron ver el fugaz pero inconfundible cameo de Justin Trudeau.

@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn – Katy Perry

El cameo “exprés” del ex primer ministro

En un abrir y cerrar de ojos, el ex primer ministro de Canadá, de 54 años y actual pareja de la cantante, aparece bailando a su lado por apenas un segundo antes de salir del encuadre. Su aparición, casi un guiño para los más atentos, no ha pasado desapercibida, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Los seguidores de la pareja han calificado el gesto como “romántico” y una muestra más del apoyo incondicional que Trudeau brinda a su novia.

No es la primera vez que el político realiza este tipo de gestos; hace unas semanas, Trudeau ya había bromeado sobre sus “deberes de novio solidario” (supportive boyfriend duties), al ausentarse de un partido del Mundial para acompañar a Perry en el backstage de una actuación.

Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a salir a mediados de 2025, poco después de que ambos concluyeran compromisos previos. Este año se han visto más unidos que nunca e incluso, el ex primer ministro acompañó a la cantante a Coachella.

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