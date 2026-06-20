Katy Perry recuerda la dura etapa que vivió tras su separación con Orlando Bloom

A poco más de un año de haber puesto fin a su relación con el actor Orlando Bloom, la cantante Katy Perry decidió romper el silencio sobre este capítulo en su vida y los estragos que causó a nivel emocional.

En entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music, la intérprete de “California Gurls” calificó el 2025 como “el peor año de su vida” debido al peso emocional que puso sobre sus hombros el terminar su relación con el papá de su hija Daisy Bloom.

Pese a que en su momento Orlando Bloom declaró que la relación acabó en buenos términos y sin “rencores de por medio”, para Katy Perry levantarse luego de este golpe emocional fue muy difícil.

Katy Perry habló sobre su separación con Orlando Bloom. Crédito: Chris Pizzello/Invision | AP

Sobre este periodo en su vida, la famosa recordó: “El año pasado, en junio, estaba en invierno durante la gira Lifetimes. Lloraba. Estaba en Adelaida. Me acababa de separar. Había pasado por mucho, ya sabes, cosas en público, en privado. Y pensé: ‘Dios mío, esto es muy intenso. ¿Se supone que una persona debe sentir todo esto y absorberlo todo?”, comentó al entrevistador.

Asimismo, Perry dejó entrever que su salud mental también se vio afectada por este “adiós”. No obstante, encontró la fuerza y apoyo necesario para sobrellevar su nueva realidad.

“Todo ha cambiado de verdad y es real, con los pies en la tierra y estable, y estoy tan contenta de haber decidido seguir adelante un año más, porque si sigues viviendo, la vida puede mejorar”, destacó.

Katy Perry y su nueva historia de amor con Justin Trudeau

No obstante, en medio de este episodio de incertidumbre conoció a su nueva pareja, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau: “Y de repente apareció en mi vida esta enorme bendición (…) Fue como si Dios no me hubiera llevado tan lejos para abandonarme“, compartió.

Katy Perry y Justin Trudeau derraman miel en Santa Bárbara, California. Crédito: Charles Sykes/Invision | AP

En la actualidad, Katy Perry se encuentra disfrutando de las mieles de su romance con el canadiense: “Estoy muy enamorada. Ese show fue después de conocer al amor de mi vida, y eso me dio mucho anclaje”, presumió.

La estrella de la música continuó: “Soy un poco como una cometa arcoíris. Vuelo muy alto y a veces necesito anclarme. Tener ese ancla por fin me hace sentir muy completa”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Katy Perry y Justin Trudeau protagonizan romántica cita de picnic en Santa Bárbara

• Mundial 2026: Future, Anitta, Lisa y Katy Perry brillaron en la inauguración en Estados Unidos

• Katy Perry y Justin Trudeau hacen su debut oficial en la alfombra roja del Tribeca