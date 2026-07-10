Honda llama a revisión más de 325,000 Odyssey en Estados Unidos

Miles de propietarios de la Honda Odyssey tendrán que estar atentos a una nueva campaña de servicio anunciada por la marca japonesa en Estados Unidos.

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El fabricante confirmó el retiro de 325,588 unidades de esta popular minivan luego de detectar un problema que puede impedir el funcionamiento de la cámara de reversa, uno de los sistemas de asistencia más utilizados al momento de estacionar o maniobrar.

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La medida involucra vehículos correspondientes a los años modelo 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Aunque Honda considera que solo una pequeña parte de esas unidades llegará a presentar el defecto, las normas de seguridad obligan a revisar todos los vehículos que podrían verse afectados.

La humedad puede inutilizar la cámara

La investigación realizada por Honda encontró que el origen del inconveniente está en el conjunto de la cámara trasera. Con el paso del tiempo, el agua puede filtrarse hacia el interior del componente y alcanzar la placa electrónica que permite transmitir la imagen.

Cuando esa humedad provoca corrosión en los circuitos internos, la cámara deja de enviar señal a la pantalla del vehículo.

Como resultado, al seleccionar la marcha atrás el conductor podría encontrarse con una pantalla completamente negra, perdiendo una ayuda importante para detectar peatones, ciclistas, niños u otros obstáculos.

El problema nació durante el ensamblaje

Según explicó la compañía, el defecto se relaciona con el proceso de fabricación de la cámara. Los ingenieros determinaron que una especificación incorrecta en el orificio destinado a uno de los tornillos de fijación, sumada a posibles desalineaciones durante el montaje, generaba una tensión superior a la que soportaba la carcasa plástica.

Esa condición facilitaba el ingreso de agua al interior del módulo y, con el tiempo, terminaba afectando los componentes electrónicos.

A pesar de que el retiro alcanza 325,588 vehículos, Honda estima que únicamente cerca del 0.8 % desarrollará la falla. Eso representa alrededor de 2,604 unidades. Sin embargo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos considera que el riesgo es suficiente para justificar una campaña preventiva.

Retiran miles de Honda Odyssey. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Honda cambiará la cámara sin costo

La solución consiste en reemplazar completamente el conjunto de la cámara trasera en todas las Odyssey incluidas en la campaña. Como parte del cambio, Honda dejará de utilizar el componente fabricado por Magna e instalará una nueva cámara desarrollada por Sony, diseñada para evitar el ingreso de agua que ocasionó el problema.

Hasta el 25 de junio de 2026, la marca había recibido 1,648 reclamaciones de garantía relacionadas con esta situación. No obstante, aseguró que no existen reportes de accidentes, personas lesionadas o fallecimientos asociados con este defecto.

La notificación para los concesionarios comenzó el 2 de julio de 2026 y las cartas dirigidas a los propietarios empezarán a enviarse el 24 de agosto de 2026. Los clientes podrán acudir a cualquier concesionario autorizado de Honda en Estados Unidos para realizar la reparación de manera totalmente gratuita.

Además, quienes tengan dudas sobre si su vehículo hace parte de la campaña podrán verificar el estado de su Odyssey utilizando el número VIN en los portales oficiales de Honda o de la NHTSA.

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