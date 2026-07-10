México vs. Inglaterra fue el partido en español más visto en la historia de Estados Unidos

El interés que ha despertado el Mundial 2026 en Estados Unidos continúa rompiendo marcas de audiencia. El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final estableció un nuevo récord para la televisión en español, al convertirse en la transmisión con mayor número de espectadores en la historia del país en ese idioma.

De acuerdo con NBC Universal, el encuentro, transmitido por Telemundo, reunió a 23,2 millones de televidentes, una cifra sin precedentes para una emisión en español en territorio estadounidense. El compromiso, disputado el domingo en el Estadio Azteca y que terminó con victoria inglesa por 3-2, superó todas las referencias previas de este tipo de transmisiones.

El impacto del partido también se reflejó al sumar la audiencia de las cadenas que ofrecieron el encuentro en ambos idiomas. Fox informó que, junto con Telemundo, el enfrentamiento alcanzó una audiencia combinada de 46,7 millones de personas, consolidándose como el partido de una Copa del Mundo más visto en la televisión en inglés cuando la selección de Estados Unidos no forma parte del encuentro.

Ese registro únicamente fue superado por el duelo entre Estados Unidos y Bélgica, disputado el lunes, que acumuló 50,1 millones de espectadores entre las transmisiones en inglés y español. Según el analista de Fox Michael Mulvihill, ambos encuentros ya figuran entre los eventos deportivos más vistos en Estados Unidos fuera de la NFL desde 1994.

México domina los principales registros de audiencia del Mundial

La selección mexicana ha sido protagonista de buena parte del éxito televisivo del torneo. Según NBC Universal, cuatro de los cinco partidos más vistos en español durante esta Copa del Mundo tienen como protagonista al conjunto tricolor.

Además del choque frente a Inglaterra, aparecen el encuentro contra Ecuador, que reunió a 18,9 millones de espectadores; el compromiso frente a Corea, con 14 millones; y el duelo contra Chequia, seguido por 12,3 millones de personas. El único partido ajeno a México dentro de ese grupo corresponde al Brasil contra Noruega, que registró una audiencia de 13,8 millones.

En un comunicado, NBC destacó la magnitud del logro alcanzado por la transmisión del México-Inglaterra.

“México vs. Inglaterra se convierte en el partido de fútbol más visto en la historia de los medios en español en audiencia total y establece un nuevo récord lineal como la transmisión más alta de la historia en español”.

Las cifras también reflejan el comportamiento general del torneo. Durante los primeros 25 días de competencia, con un total de 92 partidos disputados, la cobertura conjunta de Telemundo, Universo y Peacock ha promediado 5,5 millones de espectadores en Entrega de Audiencia Total (TAD), de acuerdo con la información difundida por la cadena.

El crecimiento del seguimiento al Mundial no se limita a las pantallas. La FIFA también reportó una asistencia superior a 6,25 millones de aficionados en los estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, estableciendo la mayor concurrencia presencial registrada en una Copa del Mundo.

Con récords tanto en televisión como en asistencia a los escenarios, el Mundial 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos de mayor impacto en la historia reciente del continente.

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