Ringo Starr recibió un doctorado honoris causa en el marco de su cumpleaños 86

Vaya manera de dar la bienvenida a su cumpleaños número 86 para el músico británico Ringo Starr, quien además de ser celebrado por todo lo alto por su familia y amigos, fue honrado con el título de Doctor Honoris Causa en Música.

De acuerdo con un comunicado, el exintegrante de “The Beatles” recibió este gran honor a manos de la rectora de la Universidad de Liverpool, Wendy Beetleston, en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus seres queridos.

Durante el discurso de entrega, la rectora celebró la trayectoria de Ringo Starr a nivel musical, así como el prestigio que ha otorgado a su natal Liverpool a nivel mundial gracias a su labor humanitaria.

“Es un gran privilegio reconocer a Ringo, cuya influyente obra musical, especialmente con The Beatles, ha contribuido a forjar la identidad y la reputación mundial de Liverpool. Su aportación ha sido fundamental para convertir a la ciudad en un lugar que inspira a la gente a visitarla y a estudiarla. Me sentí profundamente honrada de tener la oportunidad de entregarle hoy este premio a Ringo y ser testigo, de primera mano, del poder de la paz, el amor y la música”, declaró Beetleston.

Por su parte, el músico aprovechó el espacio para agradecer de manera formal el título de Doctor Honoris Causa en Música en la prestigiosa institución: “Me siento muy honrado. Hoy es mi cumpleaños y, como todos saben, nací en Liverpool. Es mi ciudad natal y siempre la amaré”, comenzó.

El intérprete de temas como “Yellow Submarine” y “Don’t Pass Me By” continuó diciendo: “A todos los graduados, les envío paz y amor, y quiero decirles que no tengan miedo de seguir sus sueños, o de tomar ese camino de la derecha y ver adónde les lleva… podría culminar con un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Liverpool“, finalizó.

La entrega de este título se dio tan solo unas horas antes de que Ringo Starr comenzara su celebración anual de paz y amor en Beverly Hills Park, con motivo de su cumpleaños número 86.

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