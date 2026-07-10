Timothée Chalamet habló del impacto emocional que le dejó el final de “Dune”

A solo unos meses del estreno de la tercera y última entrega de la saga “Dune”, el actor estadounidense Timothée Chalamet reflexionó sobre el éxito de la franquicia y el impacto emocional que tuvo en él cerrar este capítulo de su vida.

En un encuentro con varios fans, el actor que da vida a “Paul Atreides” y el director Denis Villeneuve se sinceraron sobre el cierre de la trilogía, el cual está programado para el 18 de diciembre de este año, en todos los cines del mundo.

Para Timothée Chalamet, despedirse de su personaje representó un gran golpe a nivel emocional, pues creció junto a él en varios aspectos.

“Esta fue la más emotiva, a nivel personal. No necesariamente el personaje, sino que he estado viviendo con esto durante tanto tiempo. Estoy muy orgulloso de vivir con ello. Estoy muy orgulloso de trabajar con Denis y esta familia”, comentó sobre la experiencia.

El “adiós” fue tan duro que el famoso reconoce que una parte de sí mismo se queda con el proyecto: “Así que sentí que había un final en el proceso, y sentí cierta nostalgia al vivir el momento, aunque tenía 29 años cuando la filmamos. Sentí que estaba perdiendo una parte de mí al terminarla”, añadió.

Además de la despedida de su personaje, Timothée Chalamet confesó que gran parte de la grata experiencia que vivió fue resultado del gran equipo que conformó la producción.

“Fue muy emotivo. Sentí melancolía al despedirme de esta increíble familia, de este increíble equipo. Y no podía creer lo rápido que pasó la experiencia”, precisó.

Por su parte, el director Denis Villeneuve se pronunció sobre el trabajo de Chalamet y concluyó que se trata de uno de los actores más talentosos de su generación.

“Es realmente impresionante. Es como en la primera película, donde un niño descubre un planeta; en la segunda, cuando alguien se convierte en adulto; y ahora crea algo muy especial. Me impresionó mucho la actuación de Timothée en la película“, comentó visiblemente emocionado.

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