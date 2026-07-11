Arrestan a un agresor sexual en la misma casa donde días antes la policía de Cleveland encontró el cuerpo de una mujer

Autoridades de Ohio arrestaron a un hombre en la misma casa donde se encontró el cuerpo de una mujer de Tennessee la semana pasada.

Según las autoridades, Matthew Hensley, de 44 años, fue visto por la policía escondido en un armario cerca de una ventana en la casa ubicada en Bosworth Road.

Un vecino grabó el arresto de Hensley con su teléfono celular. El video muestra a Hensley descalzo y con poca ropa, caminando del brazo con agentes del equipo SWAT.

El Departamento del Sheriff del Condado de Cuyahoga buscaba a Hensley por no registrar su domicilio tras ser condenado por conducta sexual ilícita con una menor.

También tenía cargos adicionales por conducta sexual ilícita con una menor derivados de una acusación formal de 2022.

“Se le buscaba por no registrarse y también por tener contacto ilícito con una menor, así que cuanto antes lo saquemos de las calles, mejor”, declaró el alguacil federal Pete Elliott.

Las autoridades lo buscaron durante meses. Tras recibir numerosas pistas, los alguaciles vigilaron la casa el jueves por la noche y entraron el viernes por la mañana.

“Uno de nuestros investigadores presentía que probablemente tenía un escondite en esa casa, y efectivamente, cuando llegamos, estaba escondido detrás de esta pared”, dijo Elliott.

El hallazgo de la mujer desaparecida

La semana pasada, la policía de Cleveland encontró el cuerpo de una mujer en el patio trasero de la misma casa. Hensley no ha sido acusado en relación con su muerte.

La oficina del médico forense del condado de Cuyahoga identificó a la mujer como Amber Graham, de 37 años.

Una amiga de Graham dijo en una entrevista anterior que la mujer de 37 años había llevado a su hija de 8 años a un viaje para conocer a un hombre con el que se había estado comunicando en línea.

La hija de Graham, de 8 años, apareció sola en una estación de bomberos de Cleveland y se encuentra a salvo bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil.

“La vi caminando hacia la tienda, creo que fue cuando llegó por primera vez. Vi la camioneta con placas de otro estado”, dijo Robert Bercar al canal News 5 Cleveland.

Bercar vive al lado de la casa donde se encontró el cuerpo de Graham.

Los registros de llamadas de la policía de Cleveland muestran informes de que la madre de la niña estaba retenida por Matthew Hensley.

La policía de Cleveland dijo que están esperando el dictamen del médico forense sobre la muerte de Graham con respecto a una posible investigación criminal.

Hensley se encuentra en la cárcel del condado de Cuyahoga.

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