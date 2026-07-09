Hombre asesina a su expareja, a su hija adolescente y a un sargento de policía antes de quitarse la vida en Ohio

Una mujer de 44 años y su hija de 13 fueron asesinadas a tiros la noche del domingo en Rittman, Ohio, en un ataque que, según las autoridades, fue perpetrado por la expareja de la mujer antes de que este se quitara la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Christine McWilliams, agente inmobiliaria y madre de dos hijos, y McKinley McWilliams, de 13 años. El presunto atacante, Brandon Fazekas, de 38 años, fue hallado muerto dentro de la vivienda con una herida de bala que, de acuerdo con la Oficina del Forense del condado de Wayne, es compatible con un suicidio.

El ataque comenzó tras una llamada por un allanamiento

De acuerdo con la Policía de Rittman, los agentes acudieron alrededor de las 9:54 p.m. del domingo a una vivienda ubicada en Chippewa Trail tras recibir una llamada al 911 que reportaba un allanamiento y disparos, reseñó Fox8.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos con disparos presuntamente realizados por Fazekas.

Durante el enfrentamiento murió el sargento Scott Ries, integrante del Departamento de Policía de Rittman desde 2015 y el primer agente de esa corporación fallecido en cumplimiento del deber.

Además, cuatro agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Medina resultaron heridos por disparos. Dos fueron trasladados a un hospital, mientras que los otros recibieron atención en el lugar. Un perro policía, identificado como Vick, también sufrió heridas por fragmentos de bala y posteriormente fue dado de alta de un hospital veterinario.

Vecino afirma que la pareja se había separado meses antes

Un vecino, identificado como Tim Hershman, declaró que comenzó a escuchar disparos alrededor de las 9:30 p.m. y estimó que durante el ataque se realizaron entre 70 y 75 detonaciones.

También aseguró que la relación entre McWilliams y Fazekas había terminado aproximadamente dos meses antes del crimen y que la mujer había cambiado las cerraduras de su vivienda unas tres semanas antes.

Según su relato, Fazekas parecía “una buena persona” antes de los hechos, aunque consideró que “algo cambió” en su comportamiento. Añadió que el hombre no mantenía una buena relación con el hijo de Christine, quien no se encontraba en la casa cuando ocurrió el ataque.

Fotografías publicadas en redes sociales muestran que la pareja había compartido varios años de relación.

El sospechoso tenía antecedentes penales

De acuerdo con información citada por medios locales, Brandon Fazekas había sido arrestado anteriormente en los condados de Wayne y Medina.

Entre los cargos que enfrentó figuraban allanamiento, vandalismo y falsificación en el condado de Medina. También cumplió una condena de 148 días de cárcel tras violar las condiciones de su libertad condicional.

En el condado de Wayne registraba además infracciones menores, entre ellas uso no autorizado de un vehículo y exceso de velocidad.

Tras la tragedia, vecinos colocaron flores y mensajes frente a la vivienda de la familia McWilliams.

También se realizaron campañas de recaudación de fondos para apoyar al hijo de Christine, identificado como Landon, quien perdió a su madre y a su hermana en el ataque. Los recursos estarán destinados a cubrir gastos funerarios, apoyo psicológico y otras necesidades derivadas de la tragedia.

Por su parte, la ciudad organizó una vigilia en memoria del sargento Scott Ries.

El alcalde de Rittman, Charles Rudy Arnold, afirmó que la comunidad atraviesa “los días más difíciles que la ciudad ha conocido en mucho tiempo” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

La investigación permanece a cargo de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio.

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