Brooklyn Beckham se ausenta del cumpleaños de su hermana Harper

La celebración del decimoquinto cumpleaños de Harper Beckham estuvo marcada por una ausencia notable: la de su hermano mayor, Brooklyn. Según informó Page Six. El hijo mayor de David y Victoria Beckham no asistió a la fiesta, lo que evidencia la profunda fractura que atraviesa la familia desde principios de año.

Harper fue fotografiada celebrando su cumpleaños en el restaurante italiano Sant Ambroeus en West Palm Beach, Florida, junto a sus padres y sus hermanos Romeo, de 23 años, y Cruz, de 21. Las novias de Romeo y Cruz, Kim Turnball y Jackie Apostel, respectivamente, también estuvieron presentes en la salida familiar.

Para la ocasión, Harper lució un vestido blanco, mientras que su madre optó por un vestido negro ceñido. David Beckham combinó una camiseta blanca con una chaqueta de traje, y sus hermanos vistieron de manera más informal con camisetas y pantalones.

El intento fallido de reconciliación de Harper

La ausencia de Brooklyn en el cumpleaños de Harper se produce apenas un mes después de que la adolescente intentara reconciliarse con su hermano.

Harper visitó la residencia de Brooklyn en Beverly Hills, California, sin previo aviso, poco después de la ceremonia de su padre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, el intento fracasó cuando Brooklyn y Peltz no se encontraban en casa, y Harper se marchó segundos después de llegar.

Brooklyn y Nicola Peltz calificaron el intento de reconciliación como un montaje para los medios. Un representante de la pareja declaró en aquel momento: “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes cuando se entregó la carta en mano lo dice todo: esto estaba preparado para las cámaras. David y Victoria Beckham, por su parte, consideraron estas acusaciones “absurdas”.

La fractura familiar se hizo pública en enero, cuando Brooklyn publicó un mensaje contundente en Instagram denunciando a sus padres y acusándolos de intentar arruinar su relación con Peltz. En esa publicación, el fundador de la salsa picante “Cloud23” declaró que no deseaba reconciliarse con su familia.

Desde entonces, Brooklyn ha estado ausente de todos los eventos y celebraciones de la familia Beckham. La situación afectó especialmente a Harper, quien, según fuentes cercanas a Page Six, está “devastada” por la decisión de su hermano de no hablarle. Los dos hermanos, que anteriormente compartían un vínculo estrecho, ahora se encuentran distanciados.

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