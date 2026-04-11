Brooklyn Beckham celebra su cuarto aniversario con Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz alcanzaron un nuevo hito en su relación al celebrar su cuarto aniversario de bodas el viernes. La pareja, que contrajo matrimonio en una espectacular y lujosa ceremonia en Florida en 2022, utilizó sus redes sociales para reafirmar que, pese a los desafíos externos, su unión es más sólida que nunca.

El primogénito de David y Victoria Beckham conmemoró la fecha con un romántico gesto, compartiendo la imagen de un ramo de rosas blancas dedicado a su esposa. En un emotivo mensaje, Brooklyn describió a Nicola como su “mejor amiga” y aseguró que están “más unidos que nunca”.

“No puedo esperar para envejecer contigo. Te amo con todo mi corazón”, expresó el joven de 27 años a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, este aniversario llega en un momento de notable distanciamiento entre Brooklyn y su familia paterna.

A principios de año, el joven lanzó duras acusaciones contra sus padres, afirmando que intentaron interferir en su relación con fines publicitarios y que valoraban los acuerdos comerciales por encima del bienestar familiar. Incluso mencionó incidentes incómodos durante la boda, como un supuesto intento de Victoria por acaparar el protagonismo en el baile nupcial.

A pesar de las hostilidades, los informes indican que David y Victoria Beckham han tratado de acercarse a su hijo, ofreciendo una reunión para resolver sus diferencias. Mientras tanto, Brooklyn parece estar forjando su propio camino lejos de la “maquinaria Beckham”.

Apoyado económicamente por la familia de Nicola, el joven planea abrir su propio restaurante en Los Ángeles, optando por un perfil más independiente y centrado en su vida con la heredera.

Con mensajes de apoyo también por parte de los padres de Nicola, Nelson y Claudia Peltz, la pareja demuestra que ha construido un frente unido, priorizando su felicidad conyugal sobre las polémicas mediáticas.

Seguir leyendo:

· Pese a los problemas familiares, David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn en su cumpleaños

· El padre de Nicola Peltz ofrece su versión sobre la controversia familiar con los Beckham

· Brooklyn Beckham se deshace del tatuaje en honor a su padre tras polémica familiar