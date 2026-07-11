Denuncian ante la FGR a Pedro Sola y Pati Chapoy por presunta apología del maltrato animal

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre perros en establecimientos pet-friendly ha alcanzado ha traspasado al ámbito legal luego de que la organización “Va por sus derechos” presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, la querella fue interpuesta contra el conductor de “Ventaneando” y otros participantes del programa que se mostraron a favor de su discurso, incluyendo a la comunicadora Pati Chapoy.

Al inicio de su mensaje, el despacho “Va por sus derechos” aclaró que su actuar no tiene intención partidista y que este no se trata de un hecho aislado, pues anteriormente se han sumado a iniciativas relacionadas con la protección de animales en el Mercado de Sonora.

De acuerdo con la dependencia, los comentarios emitidos por Pedro Sola podrían “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”.

“Va por sus derechos” subrayó, además, que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad” al comunicador sobre el tipo de discursos que promueve en un medio de comunicación de alcance nacional.

“No podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional. El maltrato animal no constituye una broma, no es forma de entretenimiento y nunca será aceptable“, sentenció la dependencia desde sus redes sociales.

Esta no es la primera organización que toma acción contra los comentarios emitidos el pasado 6 de julio en la emisión del programa “Ventaneando”. Recordemos que se encuentra activa una petición impulsada en el sitio web Change.org, donde usuarios exigen el despido de Pedro Sola y Pati Chapoy, así como la cancelación del programa “Ventaneando”.

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