Florida ofrece premios de hasta $10,000 por capturar pitones: todavía se puede participar

Florida puso en marcha una nueva edición del Florida Python Challenge, una competencia de diez días que ofrece premios en efectivo a quienes capturen pitones birmanas en áreas autorizadas de los Everglades.

La convocatoria ya comenzó, pero la inscripción sigue abierta hasta el 19 de julio de 2026, último día del evento. El objetivo es retirar ejemplares de una especie invasora que afecta a la fauna nativa del sur de Florida.

El premio principal es de $10,000 para el participante que capture la mayor cantidad de pitones. En total, la competencia reparte $25,000 entre distintas categorías.

Hasta cuándo se puede participar

El Florida Python Challenge comenzó el viernes 10 de julio a las 12:01 a.m. y finalizará el domingo 19 de julio a las 5:00 p.m. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida confirmó que la inscripción permanecerá abierta hasta el último día de la competencia.

Eso significa que todavía es posible registrarse, completar la capacitación obligatoria y comenzar a competir, aunque quienes se inscriban más tarde tendrán menos días para buscar ejemplares.

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Cuánto dinero se puede ganar

El participante que retire la mayor cantidad de pitones birmanas recibirá el gran premio de $10,000. También se entregan recompensas en las categorías profesional, principiante y militar:

$2,500 para quien capture más pitones en cada categoría.

$1,500 para el segundo lugar.

$1,000 para quien capture la pitón más larga.

Cada participante solo puede recibir un premio. Si califica para más de uno, se le concede el de mayor valor.

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Qué se necesita para inscribirse

Para participar hay que pagar una tarifa no reembolsable de $25 y completar un entrenamiento en línea. Los interesados deben:

Leer las reglas oficiales.

Realizar la capacitación obligatoria, que dura aproximadamente 30 minutos.

Aprobar el examen con una calificación mínima del 85%.

Completar la inscripción.

Llevar una copia digital o impresa del correo de confirmación mientras participan.

Los menores de 18 años necesitan autorización de sus padres o tutores y deben estar acompañados por un adulto registrado.

Dónde se pueden capturar las pitones

No se pueden presentar ejemplares retirados de cualquier punto del estado. Solo se consideran válidas las pitones capturadas dentro de las áreas habilitadas por la organización.

Entre los lugares autorizados aparecen sectores de los Everglades, Big Cypress y distintas áreas de manejo de vida silvestre del sur de Florida. La web oficial ofrece mapas específicos para planificar la búsqueda.

Los participantes también deben respetar las normas de captura y sacrificio humanitario establecidas por el programa. Las pitones capturadas deben entregarse en alguno de los puestos de control habilitados durante los horarios oficiales.

Las pitones no tienen colmillos y se alimentan de animales pequeños. Crédito: Shutterstock

Por qué Florida organiza esta competencia

La pitón birmana es originaria del sudeste asiático, pero se estableció en el sur de Florida y se convirtió en una amenaza para los Everglades.

Estas serpientes pueden alcanzar grandes dimensiones y se alimentan de mamíferos, aves y reptiles nativos. La competencia busca reducir su población y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre el impacto de las especies invasoras.

En la edición de 2025, el ganador retiró 60 pitones y recibió el premio de $10,000.

Cómo registrarse

El registro se realiza en el sitio oficial del Florida Python Challenge. Allí se encuentran las reglas, el curso obligatorio, el formulario de inscripción, los mapas de las áreas habilitadas y los horarios de los puestos de control.

La competencia termina el 19 de julio a las 5:00 p.m., por lo que quienes deseen participar deben completar el proceso antes de esa hora.

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