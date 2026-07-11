Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 julio de 2026

Hoy el amor será tierra fértil: siembras emociones, cosechas encuentros y floreces en un campo de dicha compartida. Alguien que se siente atraído por ti y te complementa te brindará atención, afecto y comprensión. Sus gestos y palabras te harán sentir valorado y querido.

Horóscopo de amor para Capricornio No dejes que tu situación influencie tu relación de pareja. Trata de mantenerte justo y realista. En lugar de ser pensativo pareces responder de mala manera y molestar a los demás, se más tolerante, muestra ganas de comprometerte con los amigos y tu pareja especialmente cuando trates cosas del corazón.

Horóscopo de dinero para Capricornio Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.