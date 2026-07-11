María Becerra reveló el motivo por el que dejó de ser vegana

En medio del inicio de su “Quimera Tour”, María Becerra sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre un drástico cambio en su estilo de vida.

Durante una reciente entrevista en el pódcast “Grimey TV”, la cantante reveló los complejos motivos de salud que la llevaron a abandonar el veganismo, una filosofía que adoptó durante años por su profundo compromiso con el bienestar animal.

La artista de 26 años detalló que su transición alimentaria comenzó temprano: fue vegetariana desde los 15 hasta los 19 años, momento en el que decidió dar el paso definitivo hacia el veganismo, manteniéndolo hasta los 24. Sin embargo, la vorágine de su carrera musical terminó por pasarle factura.

“Con el estilo de vida que yo tengo, no lo podía llevar a cabo”, admitió con honestidad.

El principal obstáculo radicó en las extensas giras internacionales. Becerra relató las enormes dificultades para conseguir opciones aptas tras finalizar sus compromisos sobre el escenario.

“Terminábamos un show a las diez u doce de la noche y había que salir a comer. En lugares como Asturias a esa hora, ¿y veganos además? No hay nada”, lamentó.

Esta falta de alternativas adecuadas derivó en consecuencias físicas inmediatas: “La pasé muy mal en aquella gira, bajé mucho de peso y me dio anemia”.

Más allá de las complicaciones logísticas, el detonante final fue una estricta advertencia médica. A pesar de que la cantante se suplementaba de forma rigurosa con hierro, Omega y vitamina B12, los valores en sus análisis no lograban estabilizarse.

“El doctor me dijo: ‘Che, si te sigue agarrando anemia, es un problema para tu salud porque puede venir algo peor después. Al menos pescado necesito que comas, los suplementos ya no alcanzan’”, contó.

Ante este panorama, priorizó su bienestar físico y reincorporó la proteína marina a su menú.

A pesar de haber modificado su dieta, la cantante aclaró que sigue apoyando firmemente el veganismo: “Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular”.

Su incondicional amor por los animales permanece intacto en su hogar, donde convive con una numerosa familia compuesta por ocho perros y cinco gatos, a quienes cuida con máxima dedicación y hasta les diseña pijamas a medida cuando viaja.

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