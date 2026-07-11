Ty Cobb, ex abogado de la Casa Blanca, denuncia “manipulación” de Donald Trump previo a las elecciones

Ty Cobb, ex abogado que trabajó para la Casa Blanca desde julio de 2017 hasta mayo de 2018, afirma que, al despedir a la cúpula directiva de la Comisión de Asistencia Electoral, el presidente Donald Trump presuntamente ha comenzado a manipular el proceso electoral a efectuarse en noviembre.

El jueves, el jefe de la nación destituyó a los demócratas Thomas Hicks y Benjamin Hovland, los dos últimos candidatos demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC).

“En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su cargo como comisionado de la Comisión de Asistencia Electoral queda rescindido con efecto inmediato. Gracias por sus servicios”, indicaba un correo de despido citado por la agencia de noticias Reuters.

Dicha medida de inmediato detonó la reacción de Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, definiendo la decisión como un “intento descarado de tomar el control de las elecciones” antes de que los votantes emitieran su voto.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, Ty Cobb, advirtió sobre lo nocivo que resulta para la democracia la intervención del magnate neoyorquino para asumir un rol similar al de un árbitro electoral.

“No se puede ver la disolución de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) de otra manera que como un intento más de una de las partes por intentar asumir parte del papel de árbitro en las elecciones”, expresó.

Donald Trump volvió a dar un golpe de autoridad demostrando que nadie puede frenar sus planes políticos en Washington. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Acto seguido, el experto en legislación exhortó a la ciudadanía para no permitirle al jefe de la nación concretar un presunto plan de instalar a personas leales en áreas claves del proceso electoral que marcará la ruta de sus dos años pendientes por gobernar.

“Esas fuerzas ya están en acción. No creo que podamos ser optimistas respecto a las elecciones, porque está manipulando la situación a su antojo” puntualizó.

Hace casi tres meses, Ty Cobb aseguró estar convencido que el presidente sufría un deterioro cognitivo, el cual no debe pasarse por alto.

“Su vocabulario se ha reducido. Ha recurrido a palabrotas y amenazas, de forma totalmente impulsiva, lo que sugiere la ausencia de cualquier control del lóbulo frontal”, enfatizó.

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