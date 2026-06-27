“Donald Trump intentará interferir en nuestras elecciones”, advierte el demócrata Robert Garcia

Robert Garcia, representante por California, asegura que, ante la perdida de respaldo ciudadano hacia el Partido Republicano y sus candidatos, el presidente Donald Trump terminará por interferir en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

El demócrata nacido en Lima, Perú, basa su advertencia en la presión que el magnate neoyorquino ejerce en el Congreso para lograr la aprobación de la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America), a través de la cual se pretende exigirles a los estadounidenses demostrar su ciudadanía al registrarse a votar haciendo obligatorio presentar una identificación válida o de lo contrario se les negaría la posibilidad de sufragar.

Frente a dicha situación, los demócratas, incluido entre ellos Robert Garcia, coinciden que el nuevo requisito privaría del derecho al voto a millones de personas, incluidas mujeres casadas, pues sus apellidos de solteras no figuran en sus documentos de identificación oficial, lo cual les cierra la ruta para acceder a las urnas.

“Se avecina un ataque frontal contra nuestro proceso electoral. Ya ha comenzado, pero también nos estamos preparando y, en apoyo del pueblo estadounidense, estamos listos para afrontarlo”, expresó quien en su momento fue el primer alcalde abiertamente LGTB de Long Beach, California, en una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW.

Hasta el momento, el controversial proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes en febrero, se encuentra estancado en el Senado.

Donald Trump pretende acabar con la posibilidad de que se pueda votar sin una identificación oficial. (Crpedito: Will Oliver / EFE)

No obstante, Trump ha condicionado firmar el denominado proyecto de ley bipartidista sobre vivienda a que en el Congreso primero se aprueba la Ley SAVE America.

“No cabe duda de que Donald Trump intentará interferir en nuestras elecciones. Ya intentó robar unas elecciones presidenciales. Ya intentó interferir con los registradores de votantes locales. Utilizará todos los recursos a su alcance, todas las herramientas que tenga”, reiteró Garcia.

La propuesta del demócrata de 48 años para contrarrestar la presión ejercida desde Washington es que, los miembros de su partido y la ciudadanía se unan para impedir condicionar el voto, pues se cuenta con el respaldo de expertos legales.

“Ya hay organizaciones movilizadas sobre el terreno. Hemos estado trabajando con equipos legales en todo el país para asegurarnos de estar preparados”, enfatizó.

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