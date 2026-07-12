Anthony Hopkins dará un inesperado giro a su carrera

En un giro tan sorprendente como poético para el mundo del espectáculo, Anthony Hopkins ha decidido reescribir el guion de su vida. A sus 88 años, y tras consolidar una de las carreras actorales más influyentes de la historia del cine, el protagonista de “The Silence of the Lambs”ha anunciado su transición profesional hacia la música clásica, firmando un contrato discográfico exclusivo con el prestigioso sello Decca Classics.

La noticia llegó acompañada por el lanzamiento de su primer sencillo en esta nueva etapa, titulado “Bracken Road”. La pieza musical es una obra nostálgica e inspirada en sus recuerdos de infancia en Margam, al sur de Gales, durante la década de 1940.

Este tema forma parte de una selección de obras orquestales que el actor ha ido escribiendo en la intimidad a lo largo de más de seis décadas, manteniéndolas en secreto mientras acumulaba más de 150 créditos cinematográficos y televisivos.

“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, confesó Hopkins en un emotivo comunicado de prensa. “He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas, y todavía me encuentro regresando a ellas de manera inevitable”, añadió el artista.

Para su gran debut musical, Hopkins contará con una colaboración de primer nivel. Su álbum de estudio, bautizado como “Life is a Dream”, ha sido grabado por la célebre Philharmonia Orchestra bajo la batuta del aclamado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

El reputado maestro elogió la sensibilidad del galardonado actor, asegurando que Hopkins aborda la música “con el corazón de un narrador y el instinto de un poeta, creando mundos sonoros profundamente personales”.

Con el lanzamiento oficial de “Life is a Dream” programado para el próximo 21 de agosto, Anthony Hopkins demuestra que el arte no entiende de edades y que nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños pendientes de la infancia.

Seguir leyendo:

· Anthony Hopkins revela que está escribiendo su autobiografía

· Anthony Hopkins celebró sus 85 años siendo de las estrellas más reconocidas de Hollywood

· Anthony Hopkins estaba durmiendo cuando se anunció su triunfo en la entrega del Oscar