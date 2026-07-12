Arrestan a padres en Kansas por dejar a sus seis hijos dentro de un auto caliente mientras comían en Wingstop

Una pareja de Kansas fue arrestada tras ser acusada de dejar a sus seis hijos, incluidos dos bebés de apenas siete meses, solos dentro de un automóvil expuesto a altas temperaturas mientras ingresaban a comer a un restaurante Wingstop.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Salina, Michael Krueger, de 53 años, y Tiffany Krueger, de 40, dejaron a los menores dentro del vehículo durante aproximadamente 20 a 30 minutos el pasado 8 de julio, hasta que un testigo alertó a las autoridades mediante una llamada al 911.

Los agentes localizaron a los seis menores alrededor de las 2:00 p.m. Se trataba de dos gemelos de siete meses, un niño de 2 años, otro de 4, uno de 5 y un adolescente de 13 años, reseñó KADN.

El vehículo estaba apagado y la temperatura alcanzaba los 97 grados

Según el informe policial, el automóvil permanecía con el motor apagado y únicamente tenía una ventana ligeramente abierta.

Ese día, la temperatura exterior era de 97 grados Fahrenheit. Las autoridades recordaron que, bajo esas condiciones, la temperatura dentro de un vehículo puede elevarse rápidamente hasta niveles potencialmente mortales.

Los seis menores fueron evaluados por paramédicos antes de quedar bajo custodia de los servicios de protección infantil.

Aunque ninguno presentaba problemas médicos graves, el sargento Aaron Melby, del Departamento de Policía de Salina, explicó que evaluar el estado de salud de bebés tan pequeños puede resultar especialmente complejo. Añadió que, por el momento, ninguno presenta complicaciones.

Los padres enfrentan seis cargos cada uno por poner en peligro a menores

Michael y Tiffany Krueger fueron arrestados y acusados de seis cargos graves de poner en peligro de manera agravada a un menor, uno por cada uno de sus hijos.

La denuncia penal sostiene que ambos actuaron de forma imprudente al permitir que los menores permanecieran en una situación que ponía en riesgo su vida, integridad física y salud.

La pareja compareció por primera vez ante un juez el viernes y tiene programada una nueva audiencia para el lunes. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de entre cinco y 17 meses de prisión por cada uno de los cargos, de acuerdo con la legislación de Kansas.

Autoridades recuerdan el riesgo de dejar niños dentro de vehículos

Tras el caso, las autoridades insistieron en que el interior de un automóvil puede calentarse rápidamente y convertirse en un espacio extremadamente peligroso para los menores.

El sargento Melby advirtió que los vehículos pueden alcanzar temperaturas muy superiores a las del ambiente, mientras que Chad Scoville, del Departamento de Bomberos de Salina, recordó que la temperatura corporal de un niño aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de un adulto.

Los funcionarios exhortaron a la población a llamar de inmediato al 911 cuando observe a un menor solo dentro de un vehículo durante un día caluroso. También recordaron que la legislación protege a los ciudadanos que actúan de buena fe para reportar este tipo de emergencias.

“Puede parecer incómodo sacar y volver a subir a los niños del automóvil, pero esa decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señalaron las autoridades.

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