Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 julio de 2026

Tus relaciones se volverán más dinámicas y a la vez te aportarán mucha más energía. Tu socio o pareja podrían asumir una actitud más desafiante o provocadora. Si estás soltero, recibirás una propuesta muy directa que no será fácil de rechazar. Conviene que no te tome por sorpresa.

Horóscopo de amor para Sagitario Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.