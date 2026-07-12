Mueren 10 personas tras estrellarse una avioneta en Bahamas durante un vuelo de apenas 20 minutos

Diez personas murieron luego de que una avioneta se estrellara este viernes en North Andros, en Bahamas, cuando realizaba un vuelo doméstico de aproximadamente 20 minutos entre Nassau y la isla de Andros.

El accidente ocurrió poco antes de la 1:00 p.m., según informó la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Bahamas. La aeronave, operada por Flamingo Air, había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling con destino al Aeropuerto San Andros, ubicado a unas 40 millas de distancia.

De acuerdo con las autoridades, el avión “experimentó dificultades” cuando se aproximaba a su destino y terminó estrellándose entre la vegetación antes de aterrizar.

Videos difundidos tras el accidente muestran los restos de la aeronave esparcidos en una zona boscosa, mientras del fuselaje salía humo.

El único sobreviviente murió tras el accidente

En un primer momento, el primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, informó que una persona había sobrevivido al impacto. Sin embargo, horas después confirmó que también falleció a causa de las heridas sufridas.

“Nos reunimos bajo una nube de profundo dolor”, expresó el mandatario durante los actos por el 53.º aniversario de la independencia del país.

“A todas las familias que han recibido la devastadora noticia de que un ser querido no regresará a casa, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias”, añadió.

La Policía de Bahamas confirmó que ya cuenta con la lista de las víctimas, aunque sus identidades no serán reveladas hasta completar el proceso oficial de notificación a los familiares.

Investigan las causas del accidente

La aeronave accidentada fue identificada como un Cessna 402 con matrícula C6-FLX, registrado en Bahamas y propiedad de Flamingo Air, empresa que confirmó el accidente y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades encargadas de la investigación.

Equipos especializados fueron enviados a North Andros para determinar qué provocó la caída del avión.

Las autoridades también informaron que integrantes del grupo musical bahameño Da Pond Band tenían previsto abordar ese vuelo.

Suspenden de forma preventiva las operaciones de Flamingo Air

Tras el accidente, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación de Bahamas anunció la suspensión temporal del certificado de operador aéreo de Flamingo Air como medida preventiva de seguridad.

El gobierno aclaró que la decisión no constituye una sanción contra la compañía, sino una acción cautelar mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades explicaron además que la suspensión también está relacionada con un segundo incidente ocurrido ese mismo día.

Según informó la ministra Jobeth Coleby-Davis, otra aeronave de Flamingo Air que cubría una ruta hacia Mayaguana regresó a Nassau después de que el piloto reportara un problema durante el vuelo. Una vez que todos los pasajeros fueron evacuados, el avión se incendió en tierra, aunque en ese caso no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Las investigaciones sobre ambos incidentes continúan.

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