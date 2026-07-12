Padre e hijo mueren al estrellarse su avioneta cuando regresaban de un juego de los Cardinals

Un padre y su hijo perdieron la vida después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara durante la noche del jueves cerca de Waterloo, Illinois, cuando regresaban a Oklahoma tras asistir a un partido de los St. Louis Cardinals.

Las víctimas fueron identificadas como Jimmy Don Lewis, de 48 años, y su hijo Brayden Ty Lewis, de 22. Sus cuerpos fueron localizados la mañana del viernes entre los restos de una avioneta Beechcraft Baron 55, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, se cree que la aeronave se accidentó poco antes de las 11:00 p.m. del jueves.

El mal tiempo complicó la búsqueda de la aeronave

Las labores de rescate comenzaron después de que las autoridades recibieran, alrededor de las 2:30 a.m., un reporte sobre un posible accidente aéreo, reseñó KSDK.

Los investigadores trabajaron junto con la Administración Federal de Aviación (FAA) para determinar la última ubicación conocida del avión y delimitar el área de búsqueda.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron realizar de inmediato un rastreo aéreo seguro.

La Policía Estatal de Illinois desplegó una aeronave equipada con tecnología de imágenes térmicas, pero la nubosidad y el mal tiempo impidieron localizar el avión.

Fue hasta las 6:00 a.m. cuando el comando de bomberos de Waterloo inició una búsqueda con drones. Dos horas después, los equipos encontraron la avioneta entre una línea de árboles junto a un campo rural y confirmaron la muerte de ambos ocupantes.

La aeronave habría intentado evitar una tormenta

Según la información preliminar de la investigación, Jimmy Don Lewis y su hijo regresaban a West Siloam Springs, en Oklahoma, después de asistir al partido en el que los St. Louis Cardinals cayeron 8-4 ante los Milwaukee Brewers.

Los datos de vuelo indican que la aeronave habría realizado un giro en un aparente intento por evitar una tormenta antes de entrar en una espiral descendente. Poco después se perdió el contacto con el radar.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Familiares recuerdan a las víctimas

En redes sociales, familiares y seres queridos expresaron su dolor por la pérdida.

La esposa de Jimmy, Jill Lewis, había compartido fotografías de viajes familiares realizados en los últimos años, incluidos recorridos por Italia y vacaciones de esquí en Colorado.

Brayden, conocido por familiares y amigos como Ty, también publicaba imágenes de sus viajes, actividades deportivas y momentos junto a su novia, Payton, quien le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales.

Su hermana, Kelsey, recordó una fotografía tomada durante un vuelo familiar y compartió un emotivo mensaje en memoria de su padre y su hermano.

Las autoridades continúan analizando la información del vuelo para determinar con precisión qué provocó el accidente.

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