Anthropic vuelve a mover la fecha límite de Claude Fable 5

Anthropic sigue jugando al gato y al ratón con Claude Fable 5 y la comunidad ya empieza a perder la paciencia. La compañía ha movido la fecha límite para dejar el modelo fuera del plan de suscripción tantas veces que muchos usuarios ni siquiera saben cuándo tendrán que meterse la mano al bolsillo para seguir usándolo.

El vaivén de fechas que nadie esperaba

Todo comenzó el 9 de junio, cuando Anthropic presentó Fable 5 como el modelo más avanzado de su catálogo, con capacidades muy superiores a las de la competencia en programación, razonamiento y ciberseguridad. La promesa inicial era clara, el modelo estaría disponible sin coste extra en los planes Pro, Max, Team y Enterprise solo hasta el 22 de junio. Pero apenas unos días después llegó el primer giro inesperado, el gobierno de Estados Unidos impuso controles de exportación que obligaron a Anthropic a suspender totalmente el acceso a Fable 5 y Mythos 5 por temas de seguridad nacional.

Esa suspensión duró del 12 al 18 de junio y recortó de golpe la ventana gratuita que la empresa había prometido. Cuando finalmente se restableció el servicio, Anthropic anunció que Fable 5 volvía a estar disponible para los usuarios de pago, aunque con un límite del 50 por ciento del uso semanal hasta el 7 de julio. La fecha se veía firme, casi definitiva, hasta que llegó otro cambio de planes.

Cuando la fecha límite se convierte en costumbre

El propio 7 de julio, justo el día en que Fable 5 debía desaparecer del plan de suscripción para pasar exclusivamente al pago por uso, Anthropic anunció que la actividad se posponía hasta el 12 de julio. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque muchos usuarios ya habían agotado su cuota semanal intentando aprovechar el modelo antes de que se cortara el acceso gratuito.

Algunos se quedaron despiertos toda la noche del fin de semana largo del 4 de julio, otros renunciaron a planes familiares solo para exprimir el modelo antes del supuesto cierre, y al final resultó que el plazo se movió sin previo aviso real. Las quejas no se hicieron esperar, con usuarios señalando en redes que gastaron tiempo y energía de forma innecesaria por una fecha que terminó siendo flexible. Muchos lo calificaron como una estrategia de marketing basada en la escasez, más que una decisión técnica genuina.

En cuanto a los números, el modelo mantiene un precio de $10 dólares por millón de tokens de entrada y $50 dólares por millón de tokens de salida vía API, una cifra bastante alta comparada con otras alternativas del mercado. Este esquema de “paga por lo que usas” implica que cualquier consulta más allá del límite semanal gratuito consumirá créditos, lo que convierte a Fable 5 en un recurso de coste variable bastante significativo para quienes dependen de él en su trabajo diario.

Por qué esto le importa a cualquier usuario de IA

Lo llamativo de todo este proceso es que Anthropic sigue insistiendo en que Fable 5 supera ampliamente a modelos como GPT-5.5 y Gemini 3.5 en tareas complejas de programación y análisis de datos. La compañía asegura además que continúa trabajando con el gobierno estadounidense para ampliar el acceso a más socios nacionales e internacionales, lo que sugiere que las restricciones no son solo un tema de estrategia comercial sino también regulatorio.

Mientras tanto, Anthropic aprovechó la misma semana para lanzar Claude Cowork en versión móvil y web, un asistente capaz de seguir trabajando aunque cierres la laptop, disponible primero para usuarios Max. Esto deja una sensación curiosa entre la comunidad, porque mientras se posponen los límites de Fable 5, la empresa sigue empujando nuevas funciones premium que refuerzan el valor de sus suscripciones más caras.

Por ahora la fecha oficial para que Fable 5 pase definitivamente al esquema de pago por créditos es el 12 de julio, aunque después de tantos cambios de planes nadie se sorprendería si Anthropic decide mover la fecha una vez más. Lo que queda claro es que la compañía está tomándose su tiempo para encontrar el punto exacto donde monetizar su modelo más potente sin perder la paciencia de su base de usuarios más fieles.

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