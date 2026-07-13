Carlos Alcaraz cae al tercer lugar del ranking ATP tras la final de Wimbledon; Zverev lo desplaza

Carlos Alcaraz perdió el segundo puesto del ranking ATP luego de la disputa de la final de Wimbledon 2026, en la que Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev para ampliar su ventaja como número uno del mundo, mientras el alemán ascendió al segundo lugar de la clasificación.

La inactividad del tenista español por la lesión en la muñeca derecha terminó pasándole factura. Sin poder defender los puntos obtenidos el año pasado, Alcaraz descendió a la tercera posición del escalafón mundial.

Alexander Zverev supera a Carlos Alcaraz en el ranking ATP

El ascenso de Alexander Zverev se concretó gracias a su presencia en la final de Wimbledon, donde sumó los puntos suficientes para rebasar a Carlos Alcaraz.

El alemán alcanzó las 8,480 unidades, mientras que el español quedó con 8,160, una diferencia de 320 puntos que lo relegó al tercer puesto del ranking ATP.

Por su parte, Jannik Sinner consolidó su dominio en la cima tras conquistar el título en Londres. El italiano llegó a 13,450 puntos, ampliando la distancia respecto a sus principales perseguidores.

La lesión sigue afectando el panorama de Carlos Alcaraz

La caída de Carlos Alcaraz en la clasificación responde principalmente a la lesión en el cartílago de la muñeca derecha, un problema físico que lo mantiene fuera del circuito desde abril.

El español se perdió torneos de gran relevancia como el Mutua Madrid Open, Roland Garros y Wimbledon, competencias en las que no pudo defender los puntos obtenidos durante la temporada anterior.

En 2025, Alcaraz conquistó el Masters 1,000 de Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen’s y además fue finalista en el ATP 500 de Barcelona y en Wimbledon, resultados que impulsaron su posición en el ranking y que ahora no pudo revalidar debido a la lesión.

Carlos Alcaraz practicing for his comeback from injury.



Hopefully he’s returning soon? great signs.



??? pic.twitter.com/FiB9P0QW9B — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2026

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz al circuito ATP?

Por ahora, Carlos Alcaraz continúa con su proceso de recuperación y todavía no existe una fecha oficial para su regreso a las canchas.

Diversos reportes apuntan a que el español podría reaparecer durante la gira de cancha dura en Estados Unidos, con opciones de volver para el Masters 1,000 de Cincinnati o el US Open, aunque su participación dependerá de la evolución de su lesión.

Así quedó el Top 10 del ranking ATP

Tras la actualización del ranking ATP, el Top 10 quedó conformado por:

Jannik Sinner – 13,450 puntos Alexander Zverev – 8,480 puntos Carlos Alcaraz – 8,160 puntos Felix Auger-Aliassime – 4,740 puntos Alex de Miñaur – 4,110 puntos Ben Shelton – 3,770 puntos Novak Djokovic – 3,760 puntos Daniil Medvedev – 3,670 puntos Flavio Cobolli – 3,460 puntos Taylor Fritz – 3,365 puntos

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