Conor McGregor confirma que será operado tras su derrota en UFC 329 y promete volver al octágono

Conor McGregor confirmó que deberá someterse a una cirugía después de la lesión que sufrió durante su combate contra Max Holloway en UFC 329, función celebrada como parte de la International Fight Week en Las Vegas.

El peleador irlandés, quien regresaba a la competencia tras cinco años de ausencia, aseguró que iniciará su proceso de recuperación con el objetivo de disputar la última pelea de su contrato con la UFC.

Conor McGregor anuncia cirugía y fija su objetivo de volver a pelear

A través de su cuenta de Instagram, Conor McGregor compartió un mensaje en el que dejó claro que no piensa retirarse y que su prioridad es regresar al octágono una vez concluya su rehabilitación.

“¡Todo es posible para mí porque soy creyente! Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! La pelea final del contrato. ¡Que Dios me bendiga!”

Hasta el momento, el irlandés no ha revelado el diagnóstico exacto de la lesión que sufrió durante el combate.

Conor McGregor released a statement saying he will need to undergo surgery following his injury at #UFC329. pic.twitter.com/yO4SoWh01e — ESPN MMA (@espnmma) July 13, 2026

La lesión llegó en el inicio del combate ante Max Holloway

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway apenas comenzaba cuando el excampeón de la UFC sintió molestias tras lanzar una patada con la pierna izquierda.

Después del movimiento, McGregor perdió el equilibrio, se llevó la mano a la pierna y se sentó sobre la lona, poniendo fin al combate antes de que transcurriera el primer minuto y otorgando la victoria al estadounidense.

El irlandés terminó el enfrentamiento con un registro de 22 victorias y siete derrotas en las artes marciales mixtas.

El regreso de McGregor terminó antes de lo esperado

El combate frente a Max Holloway representaba el esperado regreso de Conor McGregor tras cinco años sin competir en la UFC, además de ser uno de los eventos más atractivos de la International Fight Week.

Previo a la función, el irlandés había manifestado su intención de mantenerse activo y cumplir con la última pelea de su contrato, aunque la lesión modificó esos planes.

La UFC tampoco ha informado si el desenlace del combate cambiará el futuro del peleador dentro de la empresa.

Las lesiones han marcado la etapa reciente de Conor McGregor

En los últimos años, Conor McGregor ha enfrentado diversos problemas físicos que han limitado su actividad, entre ellos una rotura del ligamento cruzado anterior, una fractura en la pierna izquierda sufrida en 2021 ante Dustin Poirier y una lesión en un dedo del pie que provocó la cancelación de su combate frente a Michael Chandler en 2024.

Pese a ese panorama, el irlandés reiteró que mantiene la confianza en volver a competir.

“Cirugía. Prehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. Volver a la carga”.

En una segunda publicación, McGregor también aseguró que mantendrá los cambios que ha realizado en su vida personal.

“¡Mi fe es incondicional y agradezco poder demostrarlo! Los cambios en mi estilo de vida son permanentes, no algo temporal. Agradezco poder demostrarlo. Estoy en la ‘Ciudad del Pecado’ y me mantengo totalmente libre de pecado. ¡No abriré esa puerta ni romperé su sello! ¡Ya he vuelto a cosechar victorias! ¡Oro en el nombre de Jesús!”

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