Conor McGregor opina que Paul no debería pelear con Joshua

Conor McGregor, excampeón de UFC, opinó que Jake Paul no debería subir al ring con Anthony Joshua el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami porque es un peleador muy peligroso para él.

En declaraciones a Bloody Elbow, McGregor cree que el enfrentamiento entre Paul y Joshua no debería realizarse, pero si el youtuber decide continuar le dará su respeto.

“Si él (Paul) recorre ese camino tengo que darle mi respeto por eso. Es muy peligroso, ¿sabes? Parece que Netflix está detrás de él. Es un deporte peligroso y no puedes pasar por alto eso, Joshua es un tipo grande y una máquina de poder”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Me he sentado junto al ring y he visto a Joshua. Ese es un hombre que pega duro, y es una persona feliz y buena. Tiene ira en él, tiene oscuridad en él. No creo que mucha gente se dé cuenta de eso. La pelea no debería seguir adelante, en mi opinión. Si él (Paul) lo hace, le daré mi respeto por eso”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· David Benavídez elige su favorito entre Paul y Joshua

· Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Joshua vs. Paul

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos