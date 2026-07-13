Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de julio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario
ARIES
No andes perdiendo el tiempo queriendo arreglarle la vida a quien ni la tuya ha sabido valorar, porque mientras tú andas de alma caritativa, hay gente que hasta se ríe de todo lo que haces por ellos. Este 13 de julio te pone frente a una verdad que ya venías sospechando: no todos los que te sonríen están felices con tus logros. Hay una persona que trae el hígado hecho nudo porque las cosas empiezan a acomodarse a tu favor y eso le arde más que un chile piquín en la lengua. Tú sigue avanzando, que el mejor coraje para los envidiosos es verte feliz y sin hacerles caso.
En el dinero vienen movimientos importantes. Tal vez no te saques la lotería, pero sí aparece una oportunidad para recuperar una lana que dabas por perdida o para ganar un dinerito extra gracias a un trabajo, venta o recomendación. Eso sí, no te emociones gastando como si el dinero creciera en las macetas. Traes antojo de comprarte algo caro para presumir, pero primero paga lo que debes y luego ya te das tus gustos. Acuérdate que el que compra por impulso luego anda vendiendo hasta la dignidad para completar la quincena.
En el amor, deja de hacer novelas donde apenas hay un comercial. Si tienes pareja, evita sacar pleitos por cosas que pasaron hace meses o años. No quieras cobrar facturas viejas porque vas a terminar peleando por algo que ya ni existe. Si estás soltero o soltera, una persona comienza a fijarse en ti, pero trae su historia cargando como costal de papas. Si decides conocerla, hazlo sin querer convertirte en salvador o salvadora. Tú buscas pareja, no un proyecto de rehabilitación sentimental.
Viene también un chisme que te hará abrir bien los ojos. Alguien hablará de una amistad o de un familiar cercano y al principio no sabrás qué creer. Antes de hacer un pancho o reclamar, investiga bien porque las apariencias engañan y más de uno anda metiendo cizaña nomás por ver el mitote. Recuerda que hay gente que desayuna, come y cena metiéndose donde nadie la llamó.
En la salud no te descuides. Tu cuerpo te ha mandado señales que has querido ignorar. Dolores de espalda, cansancio, problemas para dormir o molestias en la cabeza pueden aparecer si sigues cargando preocupaciones ajenas. También bájale un poquito a los excesos con la comida, el refresco o las desveladas, porque el cuerpo cobra con intereses y luego andas diciendo que fue un aire cuando en realidad fue puro descuido.
En la familia se acomodan varias situaciones que te tenían preocupado. Una conversación sincera puede resolver un malentendido que llevaba tiempo creciendo. No seas tan orgulloso para pedir disculpas cuando te equivoques, porque reconocer un error no te hace menos fuerte; al contrario, demuestra que ya aprendiste a madurar.
Hay posibilidad de un viaje corto o de una salida inesperada que te ayudará a despejar la cabeza. Acepta la invitación si se presenta, porque necesitas cambiar de ambiente y dejar de pensar tanto en problemas que todavía ni existen. A veces te haces veinte películas en la cabeza y ninguna termina pasando.
La suerte estará de tu lado siempre y cuando dejes de contar tus planes antes de tiempo. Hay proyectos que necesitan silencio para crecer. No todo mundo merece saber qué estás preparando. Hay personas que te aplauden de frente, pero por detrás ya están viendo cómo atravesarte el pie para que tropieces.
Este lunes será ideal para cerrar ciclos, limpiar tu casa, sacar ropa que ya no usas, tirar todo lo que solo ocupa espacio y también dejar ir personas que nomás te buscan cuando necesitan un favor. Recuerda que el corazón también necesita hacer limpieza de vez en cuando. Ya estuvo bueno de cargar con gente malagradecida. Enfócate en ti, trabaja en tus metas y deja que cada quien se haga responsable de su propio relajo. Tu mejor venganza seguirá siendo avanzar, verte tranquilo y demostrar con hechos que cuando decides ir por algo, no hay quien te detenga.
TAURO
No permitas que la culpa te haga cargar costales que no te corresponden. Tú tienes un corazón enorme y cuando quieres a alguien haces hasta lo imposible por ayudarlo, pero ya llegó el momento de entender que una cosa es tender la mano y otra muy distinta dejar que se te cuelguen del pescuezo. Este 13 de julio trae una sacudida emocional que te hará abrir los ojos sobre una persona que ha estado aprovechándose de tu buena voluntad. No te enojes contigo por haber confiado, mejor agradécele a la vida que por fin te enseñó quién sí vale la pena y quién nomás estaba esperando sacar ventaja.
En el dinero vienen buenas noticias, pero no caen del cielo. Vas a tener que moverte, hacer llamadas, buscar clientes, aceptar un trabajo extra o animarte a vender esa idea que llevas tiempo guardando. Hay una oportunidad relacionada con negocios, alimentos, belleza, ventas o algo que implique tratar con personas. No la dejes pasar por miedo, porque el miedo nunca ha pagado una sola cuenta. Eso sí, cuídate de prestar dinero, porque hay alguien que ya trae el discurso ensayado para pedirte un favor y después hacerse como si la Virgen le hablara. No seas banco de nadie.
En el amor, deja de querer controlar hasta cómo respira la otra persona. Si tienes pareja, vienen días donde el diálogo será mucho más importante que los reclamos. Hay cosas que pueden arreglarse con una buena plática y no con caras largas o indirectas. Si estás soltero o soltera, alguien que antes ni figuraba comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. No te aceleres. Observa primero si sus acciones coinciden con sus palabras, porque hay quien promete castillos y apenas puede sostener una casita de cartón.
Una amistad podría darte una sorpresa. Descubrirás que alguien a quien considerabas muy cercano no ha sido tan leal como aparentaba. No hagas escándalos ni te pongas a pelear. A veces el silencio vale más que mil reclamos. La vida se encargará de poner a cada quien en su lugar y tú no necesitas ensuciarte las manos para que el karma haga su trabajo.
En la familia habrá una conversación relacionada con dinero, una propiedad o un asunto que llevaba tiempo pendiente. Procura mantener la calma y no contestar desde el coraje. Tú sabes que cuando explotas dices cosas que ni sentías, y luego andas buscando cómo remendar el desastre. Respira antes de hablar y verás que todo se acomoda más rápido.
En la salud, pon atención a tu cuello, garganta y espalda. El estrés está haciendo de las suyas y tu cuerpo ya empezó a mandar avisos. También modera el consumo de comida muy pesada o muy condimentada, porque tu estómago podría resentirlo. No todo se cura con un refresco bien frío y una siesta. Dale a tu cuerpo un descanso de tanta desvelada y tanto antojo.
Hay posibilidades de un viaje corto o de visitar a alguien que hace tiempo no ves. Esa salida te ayudará a cambiar el chip y a recuperar el ánimo. También recibirás noticias de una persona que vive lejos o que por cuestiones de trabajo se había alejado. No cierres puertas antes de escuchar lo que tiene que decir.
Traes una energía muy fuerte para atraer abundancia, pero también para espantar oportunidades si sigues dudando de ti. Deja de compararte con los demás. Cada quien carga su propia cruz y tú no sabes todo lo que otros han tenido que pasar para llegar donde están. Enfócate en lo tuyo y verás cómo las cosas empiezan a florecer.
Este lunes será perfecto para hacer limpieza, tanto en tu casa como en tu corazón. Tira lo que ya no sirve, elimina contactos que solo aparecen cuando necesitan algo y deja de insistir donde ya no te buscan. Tu paz vale mucho más que cualquier relación a medias. Acuérdate de algo: el respeto no se ruega, el cariño no se mendiga y el interés se demuestra con hechos. Quien de verdad quiera caminar contigo, encontrará la manera; quien no, siempre tendrá una excusa. Y tú ya no estás para conformarte con migajas cuando naciste para sentarte a la mesa completa.
GÉMINIS
Este 13 de julio llega con una sacudida de esas que primero incomodan y luego terminan acomodando todo donde debe estar. Ya deja de querer quedar bien con medio mundo, porque mientras tú haces maromas para no hacer sentir mal a nadie, hay personas que ni cinco minutos se toman para pensar si sus acciones te lastiman. Aprende a decir “no” sin sentir culpa. No eres tienda de conveniencia abierta las veinticuatro horas para resolver los problemas ajenos. El que de verdad te aprecia entenderá tus límites; el que se enoje porque ya no puede aprovecharse de ti, nunca fue tan buena persona como aparentaba.
En el dinero vienen cambios favorables, pero dependerán de las decisiones que tomes esta semana. Hay posibilidades de recibir un pago atrasado, cerrar una venta, conseguir un cliente nuevo o iniciar un proyecto que poco a poco comenzará a dejar ganancias. No te desesperes si el dinero no llega de golpe. Lo importante es que ya se abrió el camino. Eso sí, no caigas en la tentación de gastar para impresionar a personas que ni siquiera pagarían un taco por ti. Hay un gasto relacionado con el hogar o con un aparato que necesitará reparación, así que guarda un colchoncito porque después no quieras andar llorando que el dinero se fue como agua entre los dedos.
En el amor, el corazón trae más movimiento que un mercado en domingo. Si tienes pareja, es momento de dejar de jugar a las adivinanzas. Nadie está obligado a saber lo que piensas si tú no lo dices. Habla claro, expresa lo que sientes y deja de esperar que la otra persona tenga poderes para leerte la mente. Si estás soltero o soltera, alguien llegará con mucha seguridad y un verbo que enamora hasta las piedras. No te aceleres. Recuerda que hay personas que hablan precioso, pero a la hora de demostrar cariño se vuelven más desaparecidas que los calcetines en la lavadora.
Se acerca un chisme que pondrá a prueba tu inteligencia. Vas a enterarte de algo relacionado con una amistad o con alguien del trabajo. Antes de tomar partido o repetir lo que escuches, analiza bien la situación. Tú sabes que la lengua no tiene hueso, pero sí puede romper relaciones cuando se usa sin pensar. No alimentes el mitote, porque después el problema terminará cayéndote encima.
En la familia habrá un momento especial que servirá para unir nuevamente a personas que estaban distanciadas. No seas tan orgulloso. Si alguien da el primer paso para arreglar las cosas, responde con madurez. A veces el tiempo perdido pesa más que cualquier discusión. También podría surgir una noticia relacionada con un embarazo, una celebración o un cambio importante dentro de la familia.
Tu salud merece más atención. Has estado acumulando estrés, desvelos y preocupaciones que poco a poco empiezan a reflejarse en tu cuerpo. Dolores musculares, molestias en el cuello, problemas digestivos o cansancio constante podrían aparecer si sigues ignorando las señales. También cuida lo que comes en la calle, porque podrías pasar un mal rato por andar aceptando cualquier antojito.
Hay una oportunidad de realizar un viaje corto o de planear unas vacaciones que te devolverán el entusiasmo. No pongas pretextos. Necesitas salir de la rutina y recordar que la vida también se disfruta, no todo es trabajar, pagar cuentas y resolver broncas. Date permiso de descansar sin sentir que estás perdiendo el tiempo.
Una persona del pasado podría volver buscando una segunda oportunidad. Antes de abrirle la puerta, recuerda por qué se fue o por qué la dejaste ir. No confundas nostalgia con amor. Hay historias que son bonitas para recordar, pero peligrosas para repetir.
Este lunes será ideal para ordenar tus prioridades. Deja de correr detrás de quienes no hacen ni un pasito por acercarse a ti. Invierte tu tiempo en quienes celebran tus triunfos sin envidia y te abrazan tanto en las buenas como en las malas. Tu suerte comenzará a cambiar en el momento en que entiendas que no necesitas la aprobación de nadie para brillar. Tú naciste para hacer ruido con tus logros, no para apagar tu luz por miedo a incomodar a los mediocres. Que hablen lo que quieran; al final, el éxito siempre hace más escándalo que las críticas.
CÁNCER
Este 13 de julio te toca dejar de cargar con problemas que ni siquiera son tuyos. Tú tienes la mala costumbre de querer salvar a todo el mundo y al final terminas con el corazón hecho pedazos mientras los demás siguen su camino como si nada hubiera pasado. Ya estuvo bueno de andar recogiendo las migajas de cariño que otros dejan tiradas. Quien de verdad quiera estar en tu vida lo demostrará con hechos, no con promesas bonitas que se las lleva el viento más rápido que un recibo de luz cuando llega la fecha de pago.
En el dinero vienen días favorables, pero también una prueba para saber si ya aprendiste a administrar. Se presenta una oportunidad para ganar un ingreso extra, ya sea por una venta, un negocio, un trabajo temporal o una recomendación que puede abrirte puertas. No la desprecies por flojera o por pensar que no vale la pena. Las grandes oportunidades muchas veces llegan disfrazadas de algo pequeño. También evita prestar dinero o convertirte en aval de alguien, porque hay una persona muy colmilluda que anda buscando quién le resuelva sus broncas económicas. Después no digas que nadie te advirtió.
En el amor, deja de imaginar escenarios que ni existen. Si tienes pareja, procura bajar los celos y las inseguridades. No todo silencio significa que te ocultan algo, ni toda salida implica una traición. Si sigues buscando problemas donde no los hay, terminarás empujando lejos a quien realmente te quiere. En cambio, si estás soltero o soltera, una persona con la que has cruzado pocas palabras comenzará a mostrar un interés muy evidente. No te cierres por miedo a repetir historias del pasado. No todas las personas llegan para lastimarte; algunas llegan para enseñarte que todavía existen los buenos sentimientos.
Se avecina un chisme familiar que podría hacerte perder la paciencia. Escucharás comentarios de una persona que siempre ha querido meter cizaña entre los tuyos. No caigas en provocaciones. A veces el mejor golpe que puedes dar es quedarte callado y dejar que la verdad salga sola. Recuerda que quien vive inventando historias tarde o temprano termina atrapado en sus propias mentiras.
En la familia habrá una reunión, una llamada o una noticia que traerá tranquilidad. También existe la posibilidad de ayudar a un familiar con un consejo importante. Hazlo desde el cariño, pero sin querer imponer tu voluntad. Cada quien aprende a su tiempo y a veces los golpes de la vida enseñan más que cualquier sermón.
Tu salud merece más atención. Has estado acumulando estrés y emociones que no expresas, y eso empieza a reflejarse en tu cuerpo. Dolores de estómago, colitis, inflamación, problemas para dormir o molestias en la espalda pueden aparecer si sigues tragándote todo lo que sientes. Llora si lo necesitas, habla cuando haga falta y deja de fingir que todo está bien solo para no preocupar a los demás. Tú también necesitas que alguien te escuche de vez en cuando.
Hay posibilidades de un viaje corto o de una salida inesperada que te ayudará a recuperar la energía. También podrías reencontrarte con una persona que hace mucho no veías y esa conversación te hará recordar que la vida siempre encuentra formas curiosas de acomodar las cosas.
No le tengas miedo a los cambios. Últimamente te aferras tanto a lo conocido que terminas perdiendo oportunidades maravillosas. Hay puertas que se cerraron porque ya no tenían nada bueno para ofrecerte, no porque la vida quisiera castigarte. Entiende de una vez que no todo lo que termina es una pérdida; muchas veces es una liberación.
Este lunes será perfecto para hacer limpieza en todos los sentidos. Saca de tu casa lo que ya no sirve, acomoda tus pendientes y también pon orden en tus emociones. Deja de buscar a quien nunca tiene tiempo para ti y de justificar actitudes que no merecen perdón. Tu corazón vale demasiado para seguir regalándoselo a personas que solo aparecen cuando necesitan consuelo, dinero o atención. Vienen días de crecimiento, de estabilidad y de mucha claridad mental, pero dependerá de que aprendas a elegirte primero. Porque cuando tú estás en paz, hasta la suerte encuentra el camino para llegar solita a tu puerta.
LEO
Este 13 de julio vienes con una energía que puede llevarte muy lejos, siempre y cuando dejes de perder el tiempo queriendo convencer a la gente de lo mucho que vales. El que quiera reconocer tu esfuerzo lo hará sin que tengas que andarle enseñando diplomas, sacrificios o desveladas. Ya entendiste que hay personas que, aunque les bajes la luna y las estrellas, siempre van a encontrar un pretexto para criticarte. Así que deja de gastar pólvora en zopilotes y enfócate en lo que realmente te deja paz, dinero y satisfacción. No naciste para mendigar aplausos, naciste para brillar, aunque a más de uno le ardan los ojos de verte avanzar.
En cuestiones de dinero se acomodan varias piezas que estaban desordenadas. Llega una oportunidad relacionada con un negocio, un cambio de puesto, una venta importante o un proyecto que al principio parecerá pequeño, pero con el tiempo puede darte muy buenos resultados. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Lo peor que puedes hacer es seguir esperando el momento perfecto, porque ese momento nunca llega. También cuida mucho tus gastos impulsivos. Tú eres de los que dicen “nomás voy a ver” y terminan saliendo con bolsas, deudas y una cara de arrepentimiento cuando revisan la cuenta del banco. Antes de comprar, pregúntate si realmente lo necesitas o si solo quieres llenar un vacío que no se compra con dinero.
En el amor, deja de poner a prueba a quien te quiere. Si tienes pareja, evita esos jueguitos de hacerte el indiferente para ver si te buscan. El amor no es examen sorpresa. Si algo te incomoda, dilo con claridad. Tu relación puede fortalecerse mucho si aprenden a hablar sin orgullo. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mandarte señales muy claras, pero tú podrías no darte cuenta porque sigues volteando hacia donde ya no hay nada. Hay un pasado que todavía ocupa espacio en tu cabeza y mientras no cierres esa puerta, será difícil abrir otra que sí traiga felicidad.
En el trabajo habrá un momento donde tendrás que demostrar de qué estás hecho. No permitas que los comentarios negativos de una persona insegura te hagan dudar de tu capacidad. Hay alguien que siente competencia contigo y buscará minimizar tus logros. Déjalo que hable. Mientras esa persona pierde tiempo criticando, tú sigue produciendo resultados. El éxito siempre hace más ruido que las habladurías.
Una amistad te buscará para pedirte un consejo o incluso apoyo económico. Ayuda si está en tus posibilidades, pero no pongas en riesgo tu estabilidad por resolver problemas que no provocaste. Hay quienes ya le agarraron el modo a tu nobleza y creen que siempre estarás disponible. Aprende a poner límites sin sentirte mala persona.
En la salud, presta atención a dolores musculares, molestias en la espalda, presión alta por estrés o cansancio acumulado. Has trabajado demasiado y tu cuerpo ya empezó a cobrar factura. También procura dormir mejor. No puedes seguir acostándote pensando en todo lo que falta por hacer. Hay cosas que pueden esperar hasta mañana y el mundo no se va a acabar por eso.
En la familia se resolverá una situación que llevaba semanas causando tensión. Alguien reconocerá un error o dará el primer paso para hacer las paces. Aprovecha ese momento para sanar heridas, pero sin volver a permitir faltas de respeto. Perdonar no significa dejar que vuelvan a hacerte lo mismo.
Se marca un viaje corto o una salida inesperada que te cambiará el ánimo por completo. También podrías conocer a una persona que, sin imaginarlo, abrirá una puerta importante para tu futuro laboral o económico. Mantente atento porque las mejores oportunidades llegarán cuando menos las estés buscando.
Este lunes también será ideal para limpiar tu entorno. Saca de tu casa lo que ya no sirve, acomoda tus pendientes y deja de guardar recuerdos de personas que ya demostraron que no piensan regresar. No te aferres a lo que ya terminó. La vida trae algo mucho mejor preparado para ti, pero primero necesita espacio para entrar. Confía en tu intuición, deja de darle tantas vueltas a las decisiones y atrévete a caminar sin miedo. Cuando aprendas a soltar lo que pesa, descubrirás que la felicidad siempre estuvo mucho más cerca de lo que imaginabas.
VIRGO
Este 13 de julio deja de querer tener el control de todo, porque la vida ya te está mandando señales de que no todo saldrá exactamente como lo planeaste, y eso no significa que vaya a salir mal. Tú eres de los que hace veinte planes antes de dar un paso y cuando algo cambia, hasta se te revuelve el estómago. Relájate tantito. Hay bendiciones que llegan disfrazadas de cambios inesperados, y si te aferras a que todo sea perfecto, vas a dejar pasar oportunidades que podrían cambiarte la vida para bien. No quieras acomodar el mundo a tu manera, porque a veces lo mejor llega cuando las cosas se salen del guion.
En el dinero vienen movimientos muy favorables. Podría llegar un pago atrasado, una oportunidad de negocio, un aumento de ingresos o una propuesta que al principio te hará dudar porque implica salir de tu rutina. No la rechaces por miedo. Tú tienes talento de sobra, pero muchas veces eres tú quien se pone el pie pensando demasiado. Analiza, sí, pero no te quedes paralizado. También cuida tus gastos hormiga, porque de peso en peso se te está yendo una buena parte del dinero sin que te des cuenta. No es momento de andar comprando cosas nomás porque estaban en oferta.
En el trabajo habrá alguien que intentará colgarse de tus ideas o llevarse el crédito de algo que hiciste. No entres en pleitos ni armes un escándalo. Los resultados hablarán por sí solos y más temprano que tarde quedará claro quién hizo realmente el esfuerzo. Mientras otros pierden el tiempo en la grilla, tú sigue enfocándote en crecer. Hay una persona de autoridad que ha estado observando tu desempeño y pronto reconocerá tu capacidad.
En el amor, deja de exigir lo que tú mismo no siempre das. Si tienes pareja, es momento de escuchar más y criticar menos. No quieras corregir hasta la manera en que respira la otra persona. El cariño también necesita libertad para crecer. Una conversación sincera fortalecerá mucho la relación si ambos dejan el orgullo a un lado. Si estás soltero o soltera, alguien muy diferente a tu tipo de siempre comenzará a llamar tu atención. No cierres la puerta solo porque no cumple con la lista de requisitos que traes en la cabeza. A veces el amor llega vestido de una forma que jamás imaginaste.
Se aproxima un chisme relacionado con una amistad o un familiar. No tomes decisiones basándote en lo que escuches. Hay personas que disfrutan sembrando dudas donde antes había confianza. Antes de señalar o reclamar, investiga bien. No permitas que la lengua de otros destruya relaciones importantes.
En la familia se resolverá un asunto que llevaba tiempo causando preocupación. Puede tratarse de dinero, documentos, una enfermedad que empieza a mejorar o un malentendido que por fin encuentra solución. Tú serás una pieza importante para mantener la calma, así que evita responder con enojo cuando las cosas no salgan como esperabas.
Tu salud merece más atención. El estrés acumulado podría reflejarse en dolores de cuello, espalda, problemas digestivos o cansancio constante. También cuida mucho lo que comes, especialmente en la calle. No todo lo que huele rico le cae bien a tu organismo. Procura dormir mejor y no llevarte las preocupaciones hasta la almohada, porque tu mente necesita descansar igual que tu cuerpo.
Se marca un viaje corto, una salida inesperada o una invitación que al principio pensarás rechazar por flojera. No lo hagas. Ese cambio de ambiente te ayudará a recuperar energía y hasta podrías conocer a alguien que será importante para tus planes futuros. Las mejores conexiones llegan cuando uno menos las espera.
Este lunes será ideal para hacer limpieza de todo aquello que solo ocupa espacio en tu vida. Tira papeles viejos, acomoda tus pendientes, elimina contactos que solo aparecen cuando necesitan algo y deja de cargar culpas que ya no te corresponden. No puedes seguir viviendo para cumplir expectativas ajenas. Llegó la hora de pensar más en lo que tú quieres y menos en lo que los demás esperan de ti. Cuando aprendas a confiar más en tu intuición y menos en tus miedos, descubrirás que el éxito que tanto buscas ya viene caminando hacia ti. Nomás no le cierres la puerta por seguir dudando de todo.
LIBRA
Este 13 de julio te cae como balde de agua fría una verdad que, aunque ya la intuías, te habías hecho el que no la veía. Hay personas que solo saben buscarte cuando necesitan un favor, un consejo, un préstamo o alguien que les resuelva el relajo. Pero cuando eres tú quien ocupa una mano, de repente les entra la ocupación, el sueño, el trabajo o hasta se les descompone el celular. Ya estuvo bueno de regalar tiempo, energía y cariño a quien ni siquiera sabe agradecerlo. Aprende a poner límites, porque quien se molesta cuando le dices “no”, en realidad nunca valoró todo lo que hacías por él.
En cuestiones de dinero se abren puertas muy interesantes. Se marca una oportunidad para aumentar tus ingresos mediante un proyecto, una venta, un negocio familiar o una propuesta laboral que podría llegar por recomendación. No la rechaces por pensar que no estás preparado. Muchas veces tú mismo eres quien se pone el pie por miedo a equivocarte. Confía más en tu capacidad, porque tienes talento de sobra. Eso sí, administra bien lo que entre. No caigas en el error de gastar antes de recibir o de querer aparentar un nivel de vida solo para impresionar a gente que ni paga tus cuentas. Acuérdate que el que presume mucho, luego anda escondiéndose cuando llegan los recibos.
En el trabajo habrá un cambio de ambiente. Si últimamente sentías que todo estaba estancado, prepárate porque empiezan a moverse las piezas. Alguien reconocerá tu esfuerzo y podría abrirse la posibilidad de asumir una nueva responsabilidad. No le tengas miedo al compromiso. Lo que hoy parece una carga, mañana será una de las razones por las que mejorarás económicamente.
En el amor deja de querer leer pensamientos. Si tienes pareja, habla claro sobre lo que te incomoda. Guardarte todo solo hará que un día explotes por la cosa más pequeña. También evita comparar tu relación con la de otras personas. Lo que ves en redes sociales muchas veces está más maquillado que una quinceañera. Si estás soltero o soltera, una persona con muy buen sentido del humor comenzará a acercarse. No descartes esa posibilidad por fijarte únicamente en el físico. El corazón también necesita reírse y sentirse en paz.
Hay un ex o una persona del pasado que podría volver a aparecer, ya sea con un mensaje, una llamada o buscando cualquier pretexto para saber de ti. Antes de responder, recuerda perfectamente cómo terminó esa historia. No confundas costumbre con amor. Si ya una vez te rompieron la tranquilidad, no les des otra oportunidad de venir a desacomodarte la vida.
En la familia se resolverá un asunto que tenía a varios preocupados. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos o que tenía tiempo sin comunicarse. Aprovecha para fortalecer esos lazos que de verdad valen la pena. La familia perfecta no existe, pero sí existen personas que hacen un esfuerzo por mantenerse unidas, y esas son las que debes cuidar.
En la salud presta atención a los riñones, vías urinarias, cintura y al estrés. Has estado acumulando demasiadas preocupaciones y tu cuerpo empieza a resentirlo. También procura tomar más agua y bajar un poco el consumo de refrescos o bebidas muy azucaradas. No esperes a sentirte mal para empezar a cuidarte.
Se marca una salida, un viaje corto o una invitación inesperada que te cambiará el humor. Acepta, porque necesitas despejar la mente y dejar de pensar en problemas que todavía ni existen. Tú tienes una imaginación muy buena… lástima que a veces la usas para inventarte tragedias antes de tiempo.
Este lunes será perfecto para hacer una limpieza completa en tu vida. No solo de cajones y clósets, también de relaciones que ya caducaron. Hay personas que llevan años ocupando un lugar en tu corazón sin hacer absolutamente nada para merecerlo. Ya es momento de cerrar ciclos sin hacer dramas. Recuerda que quien realmente quiere caminar contigo encuentra el modo, y quien no, siempre tendrá una excusa bajo la manga. Tú sigue avanzando con la frente en alto, porque vienen semanas de crecimiento, estabilidad y muchas satisfacciones. La suerte comenzará a sonreírte cuando dejes de cargar gente que solo ha servido para hacerte más pesado el camino.
ESCORPIÓN
Este 13 de julio te vas a dar cuenta de que no todo el que te abraza lo hace con buenas intenciones. Traes una intuición más filosa que cuchillo recién afilado y será mejor que le hagas caso, porque hay una persona que se acerca con sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro trae más envidia que ganas de verte triunfar. No te espantes ni te pongas paranoico, simplemente observa. Tú tienes el don de descubrir las verdaderas intenciones de la gente, pero muchas veces decides ignorarlas porque quieres creer que todos son como tú. Pues no, mi cielo, hay quienes se ponen la máscara de amigos nomás para enterarse de tus planes y luego andar de hocicones contando lo que no les importa. Aprende a guardar silencio cuando estés construyendo algo importante. No todo mundo merece saber hacia dónde vas.
En el dinero vienen movimientos muy positivos. Se marca la posibilidad de cerrar un trato, vender algo que tenías detenido o recibir una propuesta que puede mejorar bastante tus ingresos. No la rechaces por orgullo ni por querer hacerlo todo solo. A veces el éxito también llega cuando aceptas trabajar en equipo. Eso sí, administra bien lo que ganes. Traes la tentación de gastar en cosas que realmente no necesitas, nomás porque te gustaron o porque estaban en promoción. Recuerda que las ofertas también vacían la cartera cuando compras por impulso. Guarda un guardadito porque más adelante aparecerá un gasto relacionado con el hogar o con un vehículo.
En el amor vienen sacudidas. Si tienes pareja, deja de guardar corajes como si fueran estampitas. Tú eres experto en decir “no pasa nada” mientras por dentro ya hiciste una lista con todas las ofensas desde el año del caldo. Habla antes de que explotes, porque cuando lo haces sueltas palabras que luego ni tú mismo sabes cómo reparar. Si estás soltero o soltera, alguien del pasado podría buscarte con el cuento de que cambió, que ya entendió sus errores y que ahora sí quiere hacer las cosas bien. No te emociones tan rápido. La gente puede cambiar, sí, pero también hay quien solo regresa porque las cosas le salieron mal en otro lado. No aceptes migajas disfrazadas de arrepentimiento.
En el trabajo habrá una prueba importante. Alguien intentará ponerte el pie o hacerte quedar mal frente a una persona de autoridad. No caigas en provocaciones. Tú responde con resultados y deja que los hechos hablen. Quien trabaja con honestidad siempre termina destacando, aunque tarde un poquito más. También podría llegar una propuesta para aprender algo nuevo o tomar un curso que más adelante te abrirá puertas. No digas que no por flojera.
En la familia se acomodan situaciones que parecían no tener solución. Una conversación sincera ayudará a sanar diferencias con un familiar que llevaba tiempo distante. No esperes que todo lo arreglen los demás. Si tú también te equivocaste, reconoce tu parte. El orgullo ha sido muchas veces el peor enemigo de tus relaciones.
En la salud presta atención a tu sistema digestivo, la presión emocional y los dolores musculares. Has cargado demasiadas preocupaciones y el cuerpo ya empezó a reclamarte. También cuida el sueño. No es normal que te acuestes cansado y despiertes igual o peor. Baja un poco el ritmo, porque ni el carro más fino aguanta si nunca lo llevan al taller.
Hay una invitación para salir, hacer un viaje corto o asistir a una reunión donde conocerás personas interesantes. No pongas el pretexto de siempre de que te da flojera. Esa salida puede traerte una amistad importante, un contacto de trabajo o hasta una ilusión nueva en el amor. La vida no va a tocar tu puerta si tú nunca sales a abrirla.
Este lunes será ideal para hacer limpieza emocional. Deja de guardar mensajes, fotografías, regalos o recuerdos de personas que ya cumplieron su ciclo. No porque hayan sido importantes significa que deban seguir ocupando espacio en tu presente. También es buen momento para dejar hábitos que solo te están quitando salud, dinero o tranquilidad. Tu mejor etapa comienza cuando entiendes que no tienes que demostrarle nada a nadie. Quien te quiera, se quedará. Quien no, que agarre camino. Tú naciste para avanzar, no para ir cargando gente que hace mucho decidió bajarse de tu tren.
SAGITARIO
Este 13 de julio viene con una lección que te hacía falta aprender desde hace tiempo: no todo lo que brilla es oro y no toda la gente que te habla bonito merece un lugar en tu vida. Tú tienes un corazón tan noble que muchas veces abres la puerta de tu casa y de tu confianza sin preguntar quién toca. Luego no entiendes por qué terminas decepcionado. Ya es hora de poner un filtro. No cualquiera merece conocer tus planes, tus sueños o tus puntos débiles. Hay una persona muy cercana que anda más pendiente de lo que haces que de arreglar su propia vida. Mientras tú construyes, esa persona pierde el tiempo viendo cómo criticarte. Déjala que hable. La lengua es gratis y por eso muchos la usan de más.
En el dinero llegan oportunidades muy buenas, pero necesitarás actuar rápido. Se presenta un negocio, una venta, un proyecto o una propuesta laboral que puede dejarte mejores ingresos de los que imaginas. No lo pienses tanto. Tú eres de los que analiza, se emociona, duda, vuelve a analizar y cuando por fin decide, alguien más ya tomó la oportunidad. Esta vez muévete con inteligencia, pero también con decisión. Eso sí, no te vuelvas loco comprando cosas innecesarias. Hay un gasto importante relacionado con la casa, un vehículo o un familiar que podría aparecer sin previo aviso. Guarda un dinerito porque luego no quieras andar diciendo que la quincena nomás vino a saludar.
En el trabajo habrá movimientos que al principio te sacarán de tu zona de confort. Tal vez cambie un jefe, un compañero, un horario o la manera de hacer las cosas. No te resistas tanto. A veces los cambios llegan para abrir caminos que antes ni imaginabas. También podrías recibir el reconocimiento de una persona que llevaba tiempo observando tu esfuerzo en silencio. Sigue trabajando como hasta ahora y deja que los resultados hablen por ti.
En el amor, deja de hacerte el fuerte cuando por dentro traes el corazón todo apachurrado. Si tienes pareja, es momento de hablar de esos temas que ambos han estado evitando. No escondas tus sentimientos por miedo a parecer débil. Una conversación sincera puede fortalecer mucho la relación. Si estás soltero o soltera, alguien con una personalidad muy diferente a la tuya llegará a moverte el piso. No quieras correr antes de aprender a caminar. Disfruta el proceso y deja que las cosas fluyan. No todo tiene que resolverse en una semana.
Hay una amistad que te dará una gran lección. Descubrirás quién realmente celebra tus triunfos y quién solo estaba esperando que tropezaras para sentirse mejor consigo mismo. No hagas dramas ni reclamos. Simplemente aléjate. Hay despedidas que, aunque duelan, terminan siendo una bendición disfrazada.
En la familia se acomodarán varios asuntos pendientes. Puede haber una reunión, una visita inesperada o una noticia que traerá tranquilidad. Aprovecha para acercarte a quienes de verdad han estado contigo en las buenas y en las malas. No dejes que el trabajo o las preocupaciones te hagan olvidar que el tiempo con la familia no vuelve.
En la salud presta atención a las piernas, la cadera, la espalda y los excesos con la comida o el alcohol. Últimamente has dicho muchas veces “nomás por hoy” y ese “nomás” ya lleva varias semanas. Tu cuerpo necesita un respiro. También procura dormir mejor porque el cansancio mental empieza a reflejarse en tu carácter.
Se marca un viaje corto o la posibilidad de comenzar a planear unas vacaciones. No lo veas como un gasto, sino como una inversión para tu tranquilidad. Necesitas cambiar de ambiente, conocer lugares nuevos y recordar que la vida no se trata únicamente de trabajar para pagar cuentas. También se trata de crear recuerdos.
Este lunes será ideal para poner orden en tus prioridades. Deja de perseguir personas que nunca tienen tiempo para ti y empieza a valorar a quienes siempre encuentran un espacio para escucharte. También es momento de cerrar ciclos con gente que solo aparece cuando necesita algo. Tu energía vale demasiado para seguir regalándola a quien no la aprecia. Vienen días de crecimiento, abundancia y decisiones importantes. Confía en tu intuición, mantén los pies en la tierra y no permitas que el miedo te robe oportunidades. La suerte estará de tu lado, pero acuérdate que hasta la buena fortuna necesita que tú también pongas de tu parte y te animes a dar el primer paso.
CAPRICORNIO
Este 13 de julio te toca entender que no puedes seguir viviendo con el freno de mano puesto por miedo a equivocarte. Tú eres muy trabajador, muy responsable y todo lo que quieras, pero también eres especialista en darle tantas vueltas a las decisiones que cuando por fin te animas, la oportunidad ya agarró camino con alguien más. Ya bájale dos rayitas al exceso de análisis. No todo tiene que salir perfecto para empezar. A veces la vida premia más al valiente que al que se quedó esperando el momento ideal.
En cuestiones de dinero vienen noticias bastante favorables. Se marca la llegada de un ingreso extra, una deuda que por fin te pagan, un aumento en las ventas o una propuesta relacionada con un negocio que puede crecer más de lo que imaginas. Si tienes pensado invertir, hazlo con inteligencia y sin dejarte llevar por promesas de dinero fácil. Hay alguien que podría ofrecerte algo que suena demasiado bonito para ser verdad, y ya sabes cómo termina casi siempre ese tipo de historias. No firmes documentos ni prestes tu nombre sin leer absolutamente todo. Tu esfuerzo vale demasiado como para ponerlo en riesgo por confiar de más.
En el trabajo tendrás que demostrar una vez más por qué eres una persona en la que sí se puede confiar. Habrá quien quiera hacer menos tu esfuerzo o colgarse de tus resultados, pero no pierdas tiempo peleando. Mientras otros hacen grilla, tú sigue haciendo dinero. Una persona de autoridad comenzará a fijarse más en tu desempeño y eso puede abrirte una puerta importante antes de que termine el mes. Mantente humilde, pero no permitas que nadie minimice lo que has logrado con tanto sacrificio.
En el amor, deja de querer cargar tú solo con toda la relación. Si tienes pareja, es momento de repartir responsabilidades y dejar de resolverle todo a la otra persona. El amor no consiste en convertirse en padre, madre, psicólogo y patrocinador al mismo tiempo. Si de un solo lado sale el esfuerzo, algo no está funcionando. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscarte con insistencia. No cierres la puerta por miedo a sufrir otra vez. Eso sí, tampoco entregues el corazón en la primera salida. Ve con calma y deja que el tiempo te muestre quién es realmente esa persona.
Hay un asunto familiar que llevaba tiempo causando preocupación y por fin comenzará a encontrar solución. Puede tratarse de dinero, documentos, una enfermedad que mejora o un problema entre familiares que empieza a calmarse. No quieras ser el juez de todos. Escucha, aconseja si te lo piden y después deja que cada quien resuelva lo que le corresponde.
En la salud pon mucha atención a los huesos, rodillas, espalda y articulaciones. También cuida el estrés porque llevas semanas acumulando preocupaciones que ya se están reflejando en tu cuerpo. No todo lo solucionas trabajando más horas. Tu cuerpo también necesita descanso. Si sigues ignorando las señales, después no quieras echarle la culpa a la edad cuando en realidad fue puro descuido.
Una amistad te sorprenderá con una noticia importante o con una propuesta que podría beneficiarte. Escucha con atención porque ahí puede esconderse una oportunidad que no habías contemplado. También se marca un viaje corto o una salida inesperada que te ayudará a despejar la mente. No pongas el pretexto de siempre de que tienes mucho trabajo. A veces desconectarte un rato es justamente lo que necesitas para regresar con mejores ideas.
Hay una persona envidiosa que anda pendiente de tus movimientos. No le des material. Aprende a guardar silencio sobre tus planes hasta que ya estén realizados. Tú sabes que hay gente que nomás escucha un proyecto y luego sale diciendo que fue idea suya o empieza a tirar mala vibra. No todo se publica, no todo se presume y no todo se cuenta.
Este lunes será perfecto para hacer limpieza de pendientes, de papeles, de cuentas y también de personas. Hay relaciones que ya cumplieron su ciclo y siguen ocupando espacio porque te da miedo soltar. No confundas costumbre con lealtad. Quien de verdad quiera estar contigo encontrará la manera de demostrarlo. Vienen semanas donde la estabilidad económica, el crecimiento personal y las buenas noticias comenzarán a hacerse presentes, pero primero necesitas confiar más en ti y dejar de cargar responsabilidades que no te corresponden. Acuérdate que hasta el árbol más fuerte necesita podar las ramas secas para seguir dando buenos frutos.
ACUARIO
Este 13 de julio vienes con la cabeza llena de ideas, planes y sueños, pero también con un montón de dudas que tú solito te has encargado de alimentar. Ya deja de ponerle peros a todo. Si esperas a sentirte cien por ciento seguro para empezar algo, te vas a quedar sentado viendo cómo otros aprovechan las oportunidades que también eran para ti. Tú naciste para hacer las cosas diferentes, para romper esquemas y encontrar caminos donde los demás solo ven paredes. No permitas que el miedo te haga actuar como si fueras igual que todos, porque precisamente tu mayor fortaleza está en pensar distinto.
En el dinero se abren puertas muy importantes. Hay posibilidad de recibir una propuesta laboral, iniciar un negocio, vender algo que tenías detenido o encontrar una manera de generar ingresos extras sin descuidar lo que ya haces. No le cuentes tus planes a cualquiera. Hay una persona que se hace pasar por amigo o amiga, pero cada vez que compartes una buena noticia, en lugar de alegrarse parece que le hubieran dado un limón para chupar. Esa envidia disfrazada de consejo puede hacerte dudar. Guarda silencio, trabaja en tus proyectos y sorprende cuando ya todo esté funcionando.
Si tienes deudas, este será un buen momento para comenzar a acomodarlas. No quieras pagar todo de golpe ni te desesperes. Lo importante es dejar de seguir aumentando la lista. También cuida mucho las compras por internet o las promociones demasiado atractivas. No todo lo barato sale bueno y podrías terminar gastando dos veces por querer ahorrar unos pesos.
En el trabajo habrá movimientos interesantes. Un compañero podría cambiar de puesto, llegar una persona nueva o presentarse una oportunidad para demostrar lo que sabes hacer. No minimices tu capacidad. Tú muchas veces haces las cosas tan bien que crees que cualquiera podría hacerlas igual, y no es cierto. Valora tu talento. Habrá alguien observando tu desempeño y una buena impresión podría abrirte una puerta antes de lo que imaginas.
En el amor, deja de jugar al indiferente cuando por dentro ya hasta te imaginaste poniendo nombres a los hijos. Si tienes pareja, procura demostrar más con acciones que con palabras. Hay detalles pequeños que fortalecen mucho una relación. Una comida juntos, una llamada inesperada o simplemente escuchar con atención puede hacer la diferencia. Si estás soltero o soltera, una amistad podría comenzar a despertar sentimientos diferentes. No te asustes si descubres que el amor estaba mucho más cerca de lo que pensabas.
Una persona del pasado volverá a aparecer, pero no necesariamente porque quiera regresar contigo. Puede buscar un favor, un consejo o simplemente cerrar un asunto pendiente. No abras heridas que ya estaban cicatrizando. Aprende a distinguir entre cerrar ciclos y volver a vivir los mismos problemas.
En la familia habrá una noticia que traerá tranquilidad. También podrías convertirte en el mediador de un conflicto entre dos personas cercanas. Hazlo si nace de ti, pero no cargues con responsabilidades que no son tuyas. Tú puedes orientar, pero no resolver la vida de todos.
En la salud presta atención a la circulación, tobillos, piernas y al estrés acumulado. Has estado pensando demasiado y descansando muy poco. Tu mente necesita pausas. También procura tomar más agua y moverte un poco más. Pasar tantas horas sentado o acostado no le está haciendo ningún favor a tu cuerpo.
Se marca un viaje corto, una salida espontánea o una invitación que al principio parecerá insignificante, pero terminará dejándote una experiencia muy bonita. No rechaces todo por flojera. La vida también se acomoda cuando uno sale de la rutina.
Este lunes será perfecto para hacer limpieza de personas, ideas y hábitos. Deja de insistir donde ya no te responden igual, de perseguir amistades que solo aparecen cuando ocupan algo y de cargar culpas que ni siquiera te pertenecen. Tú tienes un futuro muy prometedor, pero primero necesitas dejar de mirar tanto hacia atrás. Hay puertas nuevas esperándote, pero no podrán abrirse mientras sigas abrazando lo que ya terminó. Confía en tu intuición, habla menos de tus proyectos y trabaja más en silencio. Cuando llegue el momento de mostrar resultados, no necesitarás explicar nada; tus hechos hablarán por ti y hasta quienes dudaron tendrán que reconocer que nunca pudieron detener a alguien que aprendió a creer en sí mismo.
PISCIS
Este 13 de julio la vida te pone un espejo enfrente para que dejes de engañarte con personas que hace mucho dejaron de demostrar interés. Tú tienes un corazón tan noble que siempre encuentras una excusa para justificar las malas acciones de quienes quieres. Les perdonas desplantes, olvidos, mentiras y hasta faltas de respeto porque piensas que algún día van a cambiar. Pues despierta de una buena vez, porque el tiempo no cambia a quien no tiene intención de hacerlo. Ya deja de recoger migajas de atención cuando naciste para recibir un banquete completo de cariño, respeto y lealtad. Quien quiera estar contigo hará hasta lo imposible por demostrarlo; quien no, siempre tendrá una excusa bajo la manga.
En el dinero vienen noticias bastante favorables. Se presenta una oportunidad para ganar un ingreso extra por medio de un negocio, una venta, un trabajo temporal o una recomendación inesperada. No le saques la vuelta porque implique aprender algo nuevo. Tú tienes una capacidad enorme para adaptarte, pero muchas veces eres tú quien se convence de que no podrá. También es momento de poner orden en tus gastos. Últimamente compras muchas cosas por emoción y después ni las usas. Antes de sacar la cartera pregúntate si realmente lo necesitas o si solo quieres darte un gusto para olvidar un mal día.
En el trabajo habrá movimientos importantes. Alguien podría salir de la empresa, cambiar de puesto o abrirte una oportunidad que llevabas tiempo esperando. No tengas miedo de levantar la mano cuando llegue el momento. Tú sabes hacer las cosas mejor de lo que crees, pero a veces permites que otros brillen porque te cuesta reconocer tu propio valor. Ya es tiempo de dejar de esconder tu talento. También evita contar tus proyectos a compañeros que solo saben disfrazar la envidia de curiosidad.
En el amor, las cosas comienzan a aclararse. Si tienes pareja, procura dejar de guardar silencios que después se convierten en reclamos. Habla desde el corazón, pero sin dramatizar cada diferencia. Hay una etapa muy bonita para fortalecer la relación si ambos aprenden a escucharse. Si estás soltero o soltera, alguien llegará con una energía muy diferente a la de tus antiguas parejas. No compares. Cada persona merece empezar con una hoja en blanco y no pagar los errores de quienes estuvieron antes.
Una persona del pasado podría reaparecer buscando una explicación o una segunda oportunidad. Antes de abrir la puerta, recuerda cuántas lágrimas te costó cerrar ese capítulo. No confundas la nostalgia con el destino. Hay historias que ya dieron todo lo que tenían que dar y volver solo serviría para repetir los mismos errores.
En la familia habrá una noticia que traerá alegría. Puede tratarse de un embarazo, una celebración, un viaje o una buena noticia relacionada con el trabajo de un familiar. Aprovecha para convivir más con quienes siempre han estado contigo. A veces te encierras tanto en tus pensamientos que olvidas disfrutar a las personas que realmente te quieren.
En la salud presta atención a los pies, la circulación, el sistema digestivo y al descanso. Últimamente has dormido con la cabeza llena de preocupaciones y eso ya está afectando tu energía. También modera el consumo de azúcar y de comida muy pesada, porque tu cuerpo necesita un respiro. No todo se arregla con decir “mañana empiezo”. Ese mañana ya lleva rato llegando.
Hay muchas posibilidades de un viaje corto, una salida inesperada o una invitación que cambiará tu estado de ánimo por completo. Acepta. Necesitas reírte más, salir de la rutina y dejar de cargar el mundo sobre los hombros. La vida no es solo pagar cuentas y resolver problemas; también es disfrutar los pequeños momentos que después se convierten en grandes recuerdos.
Este lunes será perfecto para hacer limpieza de todo aquello que ya no suma. Saca ropa que no usas, tira papeles viejos, acomoda tu casa y también tu corazón. Deja de guardar mensajes, fotografías y recuerdos de personas que ya demostraron que no piensan regresar. Tu paz vale mucho más que cualquier recuerdo bonito. Vienen semanas donde la abundancia, las buenas noticias y las oportunidades comenzarán a tocar tu puerta, pero solo si te atreves a cerrar definitivamente las que ya solo daban entrada a la tristeza. Confía más en ti, escucha tu intuición y deja de pedir permiso para ser feliz. Acuérdate que la vida premia a quien se atreve a soltar lo que le pesa para poder abrazar todo lo bueno que está por llegar.