Horóscopo: qué será de tu semana del 13 al 18 de julio de 2026

El astrólogo Kirón revela en su horóscopo las claves para cada signo del zodiaco en el amor y el dinero, esta semana.

Aries

21/3 al 20/4

Amor: Algo obsesivo, quisquilloso y enfocado en el detalle. Antepone la responsabilidad al placer y frena un poco sus impulsos naturales.

Trabajo: Hace las cosas bien, pero con un perfil conservador y poco proactivo. Mantiene cada cosa en su lugar.

Clave de la semana: Silencio estratégico. Piense dos veces cada palabra.

Tauro

21/4 al 21/5

Amor: Pasional, efusivo, alegre y conectado con sus sentimientos. Tendrá ganas de socializar, compartir con amigos y rodearse de más gente.

Trabajo: Tiende puentes. Es un gran periodo para hacer negocios, realizar viajes, cursos y abrirse al mundo exterior.

Clave de la semana: Renueve su modo de ganar y administrar su dinero.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor: Inusualmente introvertido y algo tímido, prefiere quedarse en casa rodeado por su entorno de siempre en vez de hacer vida social.

Trabajo: Administra bien sus recursos. Etapa ideal para asociarse. Dedíquese a delegar y compartir la carga laboral.

Clave de la semana: Defina quién quiere ser y qué proyectos iniciará desde cero.

Cáncer

22/6 al 22/7

Amor: Disfruta más del encuentro. Estará comunicativo, de buen humor y abrirá las puertas de su hogar a gente cercana. Conectado.

Trabajo: Momento ideal para iniciar proyectos nuevos. Se abre camino en campos laborales que no había explorado antes.

Clave de la semana: Para iniciar bien un vínculo, debe desapegarse del ayer.

Leo

23/7 al 23/8

Amor: Cambia de rol y, en vez de ocupar un lugar protagónico, se dedica a entender, contener y acompañar. Sensualidad plena de espiritualidad.

Trabajo: Fin de una etapa que aún debe agotar. No es tiempo de iniciar proyectos o esperar gran reconocimiento. Bajo perfil.

Clave de la semana: Apóyese en su red afectiva cuando se sienta agotado.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor: Conectado con sus propias necesidades. Toma la iniciativa en salidas grupales y se prepara para nuevas conquistas. Liderazgo.

Trabajo: Funciona mejor el trabajo en red, como cooperativas o fundaciones. Alianza con quien comparte sus mismos intereses.

Clave de la semana: En lo profesional, es más tiempo de siembra que de cosecha.

Libra

24/9 al 23/10

Amor: Algo de agotamiento que afecta los vínculos. Rápida recuperación para quien transite el final de una relación afectiva.

Trabajo: Alto reconocimiento social, con el aval de jefes o personas que admira. Alcanza metas muy esperadas.

Clave de la semana: Expansión mental. Excelente semana para hacer cambios drásticos.

Escorpio

24/10 al 23/11

Amor: Para hacer más vida social, sacrificará algunos espacios de intimidad. Le hará bien el cambio; incluso la familia se lo agradecerá.

Trabajo: Tendrá que romper con esquemas rígidos y rutinas que mantiene desde hace ya mucho tiempo. Apueste al futuro.

Clave de la semana: En lo amoroso, atrévase a cambiar las reglas del juego.

Sagitario

24/11 al 22/12

Amor: Conecta con alguien muy deseado. Será un momento excepcional, aunque deba esforzarse para sostener la relación. Armonía y dicha familiar.

Trabajo: En el plano financiero todo marcha bien, pero en el entorno laboral se percibe un clima tenso. Dialogue.

Clave de la semana: No dé pie a habladurías. Sea en lo posible transparente.

Capricornio

23/12 al 20/01

Amor: Para evitar el desgano, diga no a la rutina de pareja. Aventurero, con deseos de viajar o compartir nuevos momentos con amigos.

Trabajo: Favorable. Su clave está en apoyarse por completo en socios, colaboradores o colegas. Reparta tareas.

Clave de la semana: Opte por una rutina inteligente; sea práctico.

Acuario

21/1 al 19/2

Amor: Se agita su inconsciente profundo y debe enfrentar emociones complejas como desconfianza, celos y miedos. Asúmase sin culpar a los demás.

Trabajo: Aumento de responsabilidades. Será crucial organizarse y no descuidar contratos ni detalles legales.

Clave de la semana: Necesita un cable a tierra, una fórmula sana contra el estrés.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor: Ideal para compartir, acompañar, dejarse querer y cuidar del otro amorosamente. Prefiere encuentros de a dos en vez de grandes grupos.

Trabajo: Con energía desbordante y montones de proyectos nuevos. Gran fuerza y una plena confianza en sí mismo.

Clave de la semana: Afirme sus bases afectivas para luego proyectarse al mundo.

Por Kirón