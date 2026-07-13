Horóscopo de hoy para Tauro del 13 julio de 2026

Hoy el dinero fluirá con soltura y te convendrá moverlo. Estás mentalmente ágil para las cuentas, así que será un buen momento para realizar operaciones de venta o comprar eso que venías necesitando. Aprovecha las ofertas, compara precios y confía en tu criterio para negociar.

Horóscopo de amor para Tauro Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Tauro Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.