Niño de 3 años muere atrapado en un auto caliente tras entrar al vehículo de un vecino en Louisiana

Un niño de tres años murió el viernes en Ponchatoula, Louisiana, después de ingresar a un automóvil estacionado perteneciente a un vecino y quedar atrapado en su interior bajo temperaturas extremas.

La Policía de Ponchatoula informó que el menor, identificado como Jahcari Kash James, fue encontrado inconsciente alrededor de las 3:15 p.m. dentro del vehículo, ubicado en la zona de Methvin Lane. Ese día, la temperatura máxima en la ciudad alcanzó los 93 grados Fahrenheit.

De acuerdo con los investigadores, el niño habría salido de su vivienda, ingresado al automóvil —que estaba sin seguro— y posteriormente no pudo salir.

Sus familiares notaron su ausencia y comenzaron a buscarlo con ayuda de los vecinos. Poco después, el propietario del vehículo encontró al menor sentado en el asiento del conductor.

“El propietario del vehículo localizó al niño en el asiento del conductor, donde las temperaturas eran extremadamente altas”, indicó el Departamento de Policía de Ponchatoula en un comunicado publicado en Facebook.

La familia intentó realizar maniobras de primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

Jahcari fue trasladado en ambulancia al North Oaks Medical Center, en Hammond, donde posteriormente fue declarado muerto.

La investigación continúa y no descartan cargos

Según informó la policía al Daily Mail, el médico forense determinó que el menor permaneció aproximadamente 50 minutos dentro del automóvil.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que, por el momento, no se descarta la posibilidad de presentar cargos penales relacionados con el caso.

Asimismo, indicaron que permanecen a la espera de los resultados oficiales de la autopsia antes de ofrecer nuevos detalles.

Familiares y amigos despiden al menor

Tras la tragedia, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos funerarios y brindar apoyo económico a la madre del niño, Kadence James, quien además cuida de otra hija.

La descripción de la campaña señala que la mujer enfrenta “una pérdida inimaginable” tras la muerte de su hijo de tres años.

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes de despedida.

“Mi corazón está completamente roto. Vuela alto, mi niño. Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones durante este difícil momento”, escribió en Facebook Syntoria Barnes, quien se identificó como el padrino del menor.

La madrina del niño, Desiree Partirdge, también expresó su dolor y aseguró que la pérdida le resulta “irreal”.

Expertos recuerdan el peligro de los autos bajo altas temperaturas

La tragedia ocurrió en medio de condiciones de intenso calor en Louisiana.

Chloe Burke, de la organización Kids and Car Safety, explicó a WBRZ2 que el interior de un vehículo puede calentarse rápidamente, incluso cuando la temperatura exterior parece moderada.

Según la especialista, en un día de 80 grados Fahrenheit, el interior de un automóvil puede alcanzar 100 grados en apenas 10 minutos, mientras que después de una hora puede elevarse hasta 130 o 140 grados.

Burke advirtió además que los niños son especialmente vulnerables al calor extremo, ya que su temperatura corporal aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de un adulto.

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