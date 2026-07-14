Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 julio de 2026

Si estás en pareja, procura que los imprevistos domésticos no se conviertan en un obstáculo para el romanticismo. Si estás soltero, ten en cuenta que, para que tus próximos vínculos sean duraderos, primero deberás superar el mal trago que dejaron algunas experiencias afectivas del pasado.

Horóscopo de amor para Capricornio Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Capricornio Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.