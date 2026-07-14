Las multas más grandes que EE.UU. ha impuesto a narcotraficantes mexicanos

Las autoridades de Estados Unidos han recurrido no solo a largas condenas de prisión, sino también a sanciones económicas multimillonarias contra algunos de los principales líderes del narcotráfico mexicano.

Estas multas buscan afectar las ganancias obtenidas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos financieros.

Entre los casos más recientes se encuentra el de Ismael “El Mayo” Zambada. La Fiscalía estadounidense solicitó una multa de 15,000 millones de dólares como parte de la sentencia en su contra, cantidad que superaría cualquier sanción económica impuesta anteriormente a un capo mexicano, de ser avalada por la corte.

Otro caso relevantees el de de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue sentenciado en 2019 por una corte federal de Nueva York.

Además de la cadena perpetua, el juez Brian Cogan le impuso una multa de 12,600 millones de dólares, una de las sanciones económicas más altas dictadas contra un narcotraficante mexicano.

Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, fue otro narcotraficante al que se le impuso una sanción multimillonaria.

La multa para el hijo de “El Mencho” fue de más de 6,000 millones de dólares, una fortuna acumulada durante su paso por el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde llegó a ser uno de los hombres más importantes de dicha organización criminal.

La lista también incluye a Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Como parte de su sentencia recibió una multa de 529 millones de dólares, reflejo de la estrategia de las autoridades para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Las sanciones económicas forman parte de una política judicial que busca recuperar parte de las ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, además de imponer penas de prisión.

En varios procesos, los fiscales argumentan que las cantidades establecidas corresponden a los beneficios que los acusados habrían obtenido mediante el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia territorio estadounidense.

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