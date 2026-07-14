Sheynnis Palacios presume a su nuevo galán y responde indirecta de su ex: “Ya cerré ese capítulo”

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, se encuentra viviendo una de las etapas más plenas a nivel profesional y personal. ¿El motivo? Ha decidió darle una nueva oportunidad al amor de la mano de un galán cuya identidad ha sido revelada de propia voz.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la reina de belleza compartió un vistazo a su reciente viaje a El Salvador, donde protagonizó una romántica sesión de fotos junto a su nueva pareja.

Se trata del basquetbolista salvadoreño Carlos Arias, a quien presentó formalmente como su novio con un par de fotografías capturadas desde un lujoso yate. Para la emotiva revelación, la parejita lució atuendos coordinados en color blanco.

“Just like that (Justo así)“, escribió Sheynnis Palacios para acompañar el post que desató una amplia conversación en redes sociales y la propia respuesta de su enamorado, quien colocó otro par de imágenes de su tiempo juntos.

“Mi lugar favorito tiene nombre y apellido (…) Encontré una paz que se siente como estar en casa”, precisó Carlos Arias desde su propia red social.

Sheynnis Palacios responde a las indirectas de su expareja Carlos Gómez

Los fanáticos de Sheynnis Palacios no fueron los únicos en reaccionar a la presentación del nuevo novio de la reina de belleza. Y es que su expareja, Carlos Gómez, no tardó en compartir un mensaje que el público no tardaría en asociar con ella.

“A veces la verdad solo necesita tiempo”, escribió el coach fitness en sus historias de Instagram junto a una selfie en la que solo se le ve el rostro.

En esta ocasión, Sheynnis decidió responder de forma contundente a estas palabras: “Deja de usar una historia terminada para seguir teniendo protagonismo. Yo ya cerré ese capítulo. Y sin necesidad de contar LA VERDAD”, señaló Palacios.

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