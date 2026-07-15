Acusan de asesinato federal a sospechoso señalado por matar a un alguacil de EE.UU. en Louisiana

Un sospechoso fue acusado de asesinato de un agente federal tras la muerte de un deputy U.S. Marshal durante un operativo realizado en Alexandria, Louisiana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Clarence A. Frazier Jr., de 48 años, fue acusado formalmente por el asesinato de Drew Hanson, integrante del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), quien murió el lunes mientras participaba en la ejecución de una orden de arresto.

Según las autoridades, Frazier era buscado por no presentarse a juicio en un caso estatal relacionado con un cargo de agresión sexual contra una persona vulnerable.

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Rapides indicó que detectives locales y miembros de la Fuerza de Tarea contra Delincuentes Violentos de los U.S. Marshals desarrollaban una operación policial en el área de Rutland Road cuando se produjo el tiroteo.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, un equipo integrado por alguaciles federales y agentes locales llegó a la residencia de Frazier alrededor de las 3:00 de la tarde para ejecutar la orden de captura.

Las autoridades señalaron que los agentes estaban claramente identificados como miembros de las fuerzas del orden, anunciaron su presencia e ingresaron a la vivienda.

El sospechoso estaba atrincherado en una habitación

La investigación sostiene que Frazier se encontraba atrincherado en una habitación cuando abrió fuego contra los agentes.

Uno de los disparos impactó mortalmente a Drew Hanson, quien fue declarado muerto en el lugar.

Tras un prolongado enfrentamiento, las fuerzas de seguridad lograron detener al sospechoso sin que se reportaran más víctimas.

El Departamento de Justicia indicó que, en caso de ser declarado culpable, Frazier podría enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El FBI lidera la investigación

La investigación del caso está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con apoyo de la Oficina del Sheriff de Rapides Parish y del Departamento de Justicia.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia desplegará todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos y llevar al responsable ante la justicia.

Por su parte, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, rindió homenaje al agente fallecido y destacó que Hanson representaba el compromiso y la valentía de los miembros del Servicio de Alguaciles.

Expertos en seguridad señalaron que las operaciones para capturar fugitivos figuran entre las más peligrosas para las fuerzas del orden, debido a que los sospechosos suelen saber que son buscados por la justicia y, en algunos casos, están dispuestos a resistirse violentamente al arresto.

La muerte de Hanson se suma a los riesgos que enfrentan diariamente los agentes encargados de localizar y detener a personas prófugas de la justicia en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

–Arrestan en Louisiana a maestra acusada de conducta inapropiada con un menor

–De Maestra del Año a acusada penal: arrestan a profesora en Louisiana por abuso infantil

–Niño de 5 años muere por desnutrición en Louisiana: pesaba 19 libras por presunta negligencia de sus padres