Argentina vs. Inglaterra: alineaciones probables y dónde ver el duelo que definirá al segundo finalista del Mundial de 2026

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Atlanta. La selección Albiceleste ha dejado muchas dudas en el Mundial de 2026; Inglaterra ha sido un poco más convincente e irá por su segunda final en la historia de los Mundiales.

Este es un duelo con mucha historia entre ambas selecciones. Inglaterra ha logrado derrotar a Argentina en Copas del Mundo en una ocasión. La Albiceleste se ha llevado el triunfo en dos oportunidades.

En el Mundial de México 1986, Argentina venció a Inglaterra con un doblete de Diego Armando Maradona. El ídolo argentino marcó los goles denominados “La mano De Dios” y el “Gol de el siglo”.

Después de ese partido, Inglaterra y Argentina tuvieron enfrentamientos esporádicos. En el Mundial de Francia 1998, ambos conjuntos se enfrentaron en octavos de final. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste ganó 4-3 en penales.

El último antecedente en Mundiales fue en Korea-Japón 2002. Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos. Los ingleses salieron victoriosos 1-0 con un tanto de penal de David Beckham.

Una victoria de Inglaterra les permitiría jugar la segunda final de su historia. Han perdido dos semifinales; Argentina va por el séptimo partido decisivo en la historia de los Mundiales.

Horario y dónde ver el duelo entre Argentina e Inglaterra

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de Argentina

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; Enzo, Paredes, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián.

Alineación probable de Inglaterra

Pickford; O’Reilly, Guéhi, Stones, Konsa; Rice, E. Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.

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