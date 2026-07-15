Argentina vs. Inglaterra: alineaciones probables y dónde ver el duelo que definirá al segundo finalista del Mundial de 2026
Un duelo con mucha historia se desarrollará en el Estadio Atlanta. Argentina va por un triunfo en Mundiales que no consigue desde Maradona
Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Atlanta. La selección Albiceleste ha dejado muchas dudas en el Mundial de 2026; Inglaterra ha sido un poco más convincente e irá por su segunda final en la historia de los Mundiales.
Este es un duelo con mucha historia entre ambas selecciones. Inglaterra ha logrado derrotar a Argentina en Copas del Mundo en una ocasión. La Albiceleste se ha llevado el triunfo en dos oportunidades.
En el Mundial de México 1986, Argentina venció a Inglaterra con un doblete de Diego Armando Maradona. El ídolo argentino marcó los goles denominados “La mano De Dios” y el “Gol de el siglo”.
Después de ese partido, Inglaterra y Argentina tuvieron enfrentamientos esporádicos. En el Mundial de Francia 1998, ambos conjuntos se enfrentaron en octavos de final. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste ganó 4-3 en penales.
El último antecedente en Mundiales fue en Korea-Japón 2002. Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos. Los ingleses salieron victoriosos 1-0 con un tanto de penal de David Beckham.
Una victoria de Inglaterra les permitiría jugar la segunda final de su historia. Han perdido dos semifinales; Argentina va por el séptimo partido decisivo en la historia de los Mundiales.
Horario y dónde ver el duelo entre Argentina e Inglaterra
Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Alineación probable de Argentina
Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; Enzo, Paredes, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián.
Alineación probable de Inglaterra
Pickford; O’Reilly, Guéhi, Stones, Konsa; Rice, E. Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.
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