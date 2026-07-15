Atacan a balazos a funcionaria de Baja California y muere su esposo durante el atentado

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, fue atacada a balazos junto con su esposo, Jesús Pereida Ruiz, cuando ambos se encontraban frente a su domicilio.

Como resultado del atentado, Pereida perdió la vida, mientras que la funcionaria resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió la tarde del martes, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba la pareja y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

En el lugar falleció Jesús Pereida, mientras que la regidora fue auxiliada por cuerpos de emergencia, según informaron medios como el semanario Zeta Tijuiana.

Reportes posteriores indican que la regidora fue trasladada a un hospital en Estados Unidos, donde permanece bajo atención médica.

?La regidora de Tecate, María Quijada, se encuentra fuera de peligro, informó su padre, tras darse a conocer que presuntamente había perdido la vida. La edil resultó herida durante un atentado en el que perdió la vida su esposo, Jesús Pereida. pic.twitter.com/2yW9AaWU7N — Azucena Uresti (@azucenau) July 15, 2026

María de Jesús Quijada es regidora del Ayuntamiento de Tecate, en Baja California, para el periodo 2024-2027. Dentro del Cabildo preside la Comisión de Bienestar Social y también participa en las comisiones de Agua, Protección a la Infancia, Juventud y Deporte, entre otras.

Antes de ocupar el cargo fue promotora de programas sociales y militante activa del partido Morena en Baja California.

Su esposo, Jesús Pereida Ruiz, también contaba con trayectoria en el ámbito público. Participó en actividades políticas vinculadas a Morena y desempeñó funciones relacionadas con temas de seguridad y derechos humanos, además de colaborar en distintas campañas electorales en la entidad.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Baja California inició las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado alguna línea de investigación.

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