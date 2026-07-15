Joven de Arizona hallada muerta en una fosa clandestina tras una cita con un hombre que conoció en internet

La Policía de Glendale, en Arizona, informó el arresto de Domonic Rodolico, de 24 años, quien enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado por la muerte de Arianna Bailey Jones, de 21 años.

Según las autoridades, Jones y Rodolico se conocieron por redes sociales y mantuvieron contacto en línea antes de decidir encontrarse en persona.

Los detectives creen que ambos asistieron a una función de cine durante lo que habría sido su primera cita y posteriormente se dirigieron a una remota zona desértica al norte del área metropolitana de Phoenix, donde presuntamente ocurrió el crimen, de acuerdo con Fox 10 Phoenix.

El sospechoso aseguró que dos desconocidos los atacaron

Durante los interrogatorios, Rodolico negó haber matado a la joven y afirmó que ambos fueron atacados por dos hombres desconocidos que aparecieron repentinamente en el desierto.

De acuerdo con la versión que entregó a los investigadores, logró escapar del supuesto ataque mientras Jones permaneció en el lugar.

Sin embargo, la policía indicó que la evidencia física, los registros digitales, las grabaciones de vigilancia y los datos de telefonía celular contradicen esa explicación.

Las autoridades señalaron además que el relato del sospechoso cambió en repetidas ocasiones durante la investigación.

Otro elemento que despertó sospechas fue que Rodolico nunca llamó al 911 ni denunció a las autoridades el presunto ataque que aseguró haber sufrido.

Las cámaras y los teléfonos celulares ayudaron a reconstruir el recorrido

La investigación permitió seguir los movimientos de la pareja desde el apartamento de Jones hasta un cine y posteriormente hacia la zona desértica donde fueron hallados los restos.

Los detectives recuperaron en el lugar un vaso de una concesión del cine, evidencia que ayudó a vincular la escena con la cita que ambos habían tenido horas antes.

Además, los investigadores descubrieron que Rodolico había visitado esa misma área aislada en varias ocasiones antes de la desaparición de la joven.

La policía señaló que todavía no ha determinado si el crimen fue planificado o si ocurrió de manera circunstancial.

El hallazgo de su perro y su teléfono despertó las alarmas

La familia de Arianna reportó su desaparición el 7 de julio después de varios días sin tener noticias de ella, algo que consideraron inusual debido al contacto frecuente que mantenían.

Cuando los agentes ejecutaron una orden de registro en el apartamento de la joven encontraron señales que consideraron preocupantes.

Su teléfono celular permanecía dentro de la vivienda y su perro estaba encerrado en una jaula, aparentemente sin comida y rodeado de desechos acumulados durante varios días.

Posteriormente, los investigadores localizaron una tumba poco profunda en una zona desértica remota. Aunque la Oficina del Médico Forense del condado de Maricopa aún trabaja para determinar oficialmente la causa y forma de muerte, la policía indicó que la ropa y otras evidencias encontradas junto al cuerpo coinciden con las de Jones.

El acusado estaba en libertad condicional

Las autoridades informaron que Rodolico tiene antecedentes relacionados con delitos de robo y que se encontraba bajo libertad condicional al momento de su arresto.

Actualmente permanece detenido con una fianza fijada en $2 millones de dólares.

La acusación por asesinato se produce menos de un año después de que fuera sentenciado en otro caso penal relacionado con robos en estaciones de servicio del área de Phoenix.

Mientras continúan los análisis forenses y la investigación para determinar el motivo del crimen, la policía sostiene que la combinación de tecnología de vigilancia, datos de teléfonos celulares y trabajo detectivesco permitió esclarecer rápidamente la desaparición y muerte de Arianna Bailey Jones.

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