Adolescente de 16 años fue hallada muerta en su casa en Missouri; tres menores enfrentan cargos

Una adolescente de 16 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el condado de Jefferson, Missouri, después de permanecer varias horas sin recibir ayuda tras sufrir un disparo en la cabeza, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson indicó que los agentes acudieron el sábado por la tarde a una vivienda ubicada en Tower Road, cerca de Hillsboro, donde encontraron sin vida a Gabbriana Boyster.

Los investigadores creen que la joven fue baleada la noche del viernes, cuando tres menores que la conocían se encontraban en la casa.

La Oficina Juvenil del Condado de Jefferson informó que uno de los adolescentes fue acusado de homicidio involuntario, uso ilegal de un arma que resultó en una muerte, acción criminal armada y abandono de un cadáver.

Los otros dos menores fueron acusados de abandono de un cadáver y posteriormente quedaron en libertad.

Debido a que todos son menores de edad, las autoridades no revelaron sus identidades.

La madre encontró el cuerpo al regresar a casa

La madre de la adolescente, Candy G’Sell, no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho.

Según relató al medio KSDK, la última conversación que tuvo con su hija fue la noche del viernes.

“Me dijo que se iba a quedar en casa. Yo le dije que cerrara la puerta con llave”, recordó.

Cuando regresó a la vivienda el sábado por la tarde encontró el cuerpo de su hija y llamó al servicio de emergencias.

Los paramédicos confirmaron la muerte de la joven en el lugar.

“Entré a la habitación y ella estaba allí… sentada. En un abrir y cerrar de ojos. No se merecía eso”, expresó la madre.

Las autoridades no han informado qué originó el disparo. Sin embargo, señalaron que Gabbriana Boyster y los tres menores involucrados se conocían previamente.

La madre indicó que los adolescentes eran amigos de su hija.

“No es un juego. Las armas no son juguetes”, afirmó.

El portavoz de la Oficina del Sheriff, Grant Bissell, señaló que el caso ha dejado a varias familias devastadas.

“Hay una familia destrozada por la pérdida de un ser querido y otras tres familias que ahora podrían quedar marcadas por las consecuencias de las acciones de estos jóvenes. Nadie gana en una situación como esta”, declaró.

Candy G’Sell recordó a su hija, conocida entre sus amigos como “Gabby”, como una joven cariñosa que amaba a su familia, valoraba profundamente a sus amistades y soñaba con convertirse en técnica en ultrasonido.

En lugar de prepararse para el inicio de su tercer año de secundaria en Hillsboro High School, dijo que pasó la semana organizando el funeral de su hija.

“No hay alivio. Mi bebé ya no está. ¿Qué madre quiere enterrar a su hijo?”, lamentó.

Distrito escolar ofrecerá apoyo psicológico

El Distrito Escolar de Hillsboro informó que pondrá a disposición de estudiantes y familias consejeros especializados en duelo tras la muerte de la adolescente.

En un comunicado, el superintendente Jon Isaacson expresó sus condolencias a la familia y aseguró que la comunidad educativa recibirá acompañamiento durante este proceso.

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