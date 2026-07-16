Autoridades mexicanas no sabían que “El Jando” era el piloto que trasladó a “El Mayo” cuando lo entregaron a EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que identificó hasta junio de 2026 que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, era el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, pese a que este integrante del Cártel de Sinaloa ya había sido entregado a las autoridades estadounidenses meses antes.

De acuerdo con un informe de la FGR, “El Jando” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un enfrentamiento con fuerzas federales.

Al momento de su captura proporcionó una identidad distinta, por lo que las autoridades no lograron establecer que se trataba del piloto involucrado en el traslado de Zambada.

La dependencia explicó que fue hasta junio de 2026 cuando, tras realizar nuevos dictámenes periciales y cotejos de huellas dactilares, voz e información contenida en distintas carpetas de investigación, se confirmó que el detenido correspondía a la persona que pilotó la aeronave en la que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López viajaron de Sinaloa a Nuevo México el 25 de julio de 2024.

?La @FGRMexico confirmó que expulsó del país a MAURO ALBERTO NÚÑEZ, "EL JANDO", piloto que trasladó de Sinaloa a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada.



Lo mandó a Estados Unidos sin saber su identidad porque les dio otro nombre. pic.twitter.com/YihyuYmEK5 — Irving (@IrvingPineda) July 15, 2026

Antes de esa identificación, el Gobierno de México había incluido a “El Jando” en el grupo de 26 criminales entregados a Estados Unidos en agosto de 2025, dentro de un procedimiento de cooperación bilateral.

Según la Fiscalía, una vez confirmada su identidad se integró la información correspondiente a las investigaciones abiertas en México relacionadas con el traslado de Zambada a territorio estadounidense, caso que el Gobierno mexicano ha sostenido ocurrió sin la participación de autoridades nacionales y que considera un secuestro.

El anuncio se produjo un día después de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, señalara que la Fiscalía presentaría un informe con los detalles de la entrega del piloto a Estados Unidos.

La dependencia señaló que el hecho de que “El Jando” ya se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos no impide continuar con las investigaciones ni solicitar mecanismos de cooperación internacional cuando sea necesario.

El caso reavivó los cuestionamientos sobre las investigaciones en torno a la captura de “El Mayo” Zambada y el intercambio de información entre las autoridades de México y Estados Unidos.

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