Crimen organizado recluta de manera forzada a adolescentes en Jalisco con falsas ofertas de empleo

El reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado se ha convertido en una de las principales preocupaciones de autoridades y organizaciones civiles en el estado mexicano de Jalisco (occidente del país), donde grupos delictivos han comenzado a dirigir sus estrategias hacia menores de entre 13 y 16 años mediante engaños, falsas ofertas de empleo y la participación de personas cercanas a las víctimas.

La alerta surge tras varios casos registrados en las últimas semanas en Guadalajara y Puerto Vallarta, donde seis adolescentes desaparecieron en hechos distintos y posteriormente fueron localizados con vida. Aunque las investigaciones continúan abiertas, las autoridades mantienen como una de las principales líneas de investigación el posible reclutamiento forzado por organizaciones criminales.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció que las redes delictivas modificaron sus métodos para captar nuevos integrantes. Si antes buscaban principalmente a jóvenes mayores de edad, ahora enfocan sus esfuerzos en adolescentes que aún cursan la secundaria o recién concluyen esa etapa educativa.

? Grupos del crimen organizado en Jalisco reclutan personas cada vez más jóvenes con engaños y ofertas falsas, denuncian organizaciones civiles.?https://t.co/RTuQShpSir — Canal 44 (@CANAL44TV) July 16, 2026

Organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas aseguran que cada vez reciben más reportes de familias cuyos hijos desaparecen después de aceptar supuestas oportunidades laborales con salarios elevados y pocas exigencias. Las ofertas suelen prometer empleos temporales fuera de sus comunidades, condiciones que terminan siendo una trampa para incorporarlos a actividades ilícitas.

Reclutamiento va más allá de las redes sociales

Las investigaciones muestran que las tácticas utilizadas por los grupos criminales han evolucionado. Además del contacto mediante redes sociales, los reclutadores ahora utilizan espacios públicos como plazas comerciales, restaurantes, tiendas departamentales y de conveniencia para establecer contacto con los adolescentes.

Las autoridades también detectaron que algunos jóvenes son persuadidos por conocidos, amistades, vecinos e incluso familiares que previamente tuvieron contacto con estas organizaciones. Esa cercanía facilita generar confianza y reduce las sospechas de las víctimas y sus padres.

En Jalisco protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes.



Por ello, presentaré ante el Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer su protección frente al fenómeno delictivo de las máquinas tragamonedas.



La propuesta reforma la ley para establecer como conducta? pic.twitter.com/cnjPH4uTHB — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 14, 2026

De acuerdo con estadísticas de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco, entre el 11 de junio y el 11 de julio fueron emitidas 165 fichas de búsqueda, de las cuales 43 correspondieron a menores de edad, una cifra que especialistas consideran preocupante por reflejar la vulnerabilidad de este sector de la población.

Organizaciones civiles advierten que el fenómeno evidencia el nivel de presencia que el crimen organizado ha alcanzado en diversas comunidades del estado, donde la convivencia cotidiana con estructuras criminales incrementa el riesgo para niñas, niños y adolescentes.

Integrantes del colectivo Luz de Esperanza realizan una búsqueda de personas y familiares desaparecidos este jueves, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Crédito: Francisco Guasco | EFE

Congreso analiza una ley para prevenir el fenómeno

Mientras aumentan los casos, el Congreso de Jalisco continúa el proceso para aprobar una legislación específica destinada a prevenir y combatir el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. La iniciativa busca establecer mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, fortalecer las acciones preventivas y coordinar la atención a las víctimas y sus familias. Aunque el proyecto ya avanzó en comisiones legislativas, todavía no entra plenamente en vigor.

Las autoridades también reforzaron el llamado a madres, padres y tutores para mantenerse atentos a cambios de comportamiento, nuevas amistades, ofertas laborales poco creíbles y actividades fuera de la rutina de los adolescentes, factores que podrían indicar intentos de captación por parte de organizaciones delictivas.

Especialistas consideran que el problema requiere una respuesta integral que combine seguridad, prevención, educación y apoyo comunitario, debido a que el reclutamiento de menores ya no depende únicamente del contacto en internet, sino que se extiende a espacios cotidianos y círculos de confianza, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo para miles de jóvenes en Jalisco.

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