Fiscalía de Jalisco investiga posible reclutamiento del narco tras desaparición de seis adolescentes

Las autoridades de Jalisco investigan si las desapariciones de seis adolescentes registradas entre el 25 y el 30 de junio guardan relación con una misma estrategia de reclutamiento del crimen organizado. Los casos ocurrieron en Puerto Vallarta y Guadalajara,

El grupo de adolescentes de Puerto Vallarta desaparecieron horas antes de su graduación, mientras que el de Guadalajara fue después de asistir a sus ceremonias de graduación escolar.

Las autoridades estatales han activado alertas de búsqueda y solicitado la colaboración de las fiscalías de Colima y Michoacán para ampliar las labores de localización fuera del estado.

Primer caso en Puerto Vallarta: tres menores desaparecen el 25 de junio

El primer evento ocurrió en Puerto Vallarta, donde tres jóvenes desaparecieron mientras se dirigían a su graduación escolar. Se trata de Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

De acuerdo con versiones de familiares, los adolescentes fueron vistos por última vez en una parada de transporte público. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con ellos.

Extraños mensajes que presuntamente enviaron los adolescentes

Posteriormente, algunos de los jóvenes habrían enviado mensajes a sus familias en los que aseguraban encontrarse bien, pero señalaban que no regresarían por el momento, además de solicitar el retiro de fichas de búsqueda.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó que hubo comunicación posterior, aunque aclaró que esto no descarta la investigación por desaparición.

“Las víctimas sostuvieron comunicación vía telefónica con sus familias mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento”, declaró.

Segundo caso en Guadalajara: tres adolescentes tras graduación

El segundo hecho se registró el 30 de junio en Guadalajara, donde desaparecieron tres adolescentes tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas de Paraíso.

Las víctimas son Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años.

Según la información recabada por la Fiscalía, los menores dejaron de tener contacto con sus familias horas después del evento escolar.

En uno de los casos, un adolescente habría comentado previamente a su familia su intención de viajar a la sierra para trabajar durante un periodo de tres meses.

En otro, se recibió un mensaje en el que pedía oraciones para él.

Línea de investigación apunta a posible reclutamiento del narco

La Fiscalía de Jalisco mantiene como principal hipótesis el posible reclutamiento de los menores por parte de organizaciones delictivas. Sin embargo, las autoridades no han determinado si los hechos corresponden a una desaparición forzada o a una decisión voluntaria influida por terceros.

La vicefiscal Blanca Trujillo explicó que, tras entrevistas con familiares y personas cercanas, se obtuvo información que indica un posible interés de algunos adolescentes en integrarse a actividades delictivas, aunque esto no ha sido confirmado como un hecho.

“Se tiene un dato de prueba que orienta a que tenían interés en pertenecer a la delincuencia”, señaló.

Búsqueda en curso y sin localización confirmada

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones y ha extendido la búsqueda a entidades vecinas ante la posibilidad de que los menores hayan sido trasladados fuera del estado.

Hasta el momento no se ha confirmado el paradero de los seis adolescentes, mientras continúan las labores de localización en coordinación con otras fiscalías.

El caso permanece abierto y bajo análisis, en medio de la preocupación por un posible patrón de desapariciones vinculado a contextos escolares en un corto periodo de tiempo.

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