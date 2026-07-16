Desmantelan importante red de narcotráfico en Florida e incautan millonario cargamento de drogas

Nueve personas fueron arrestadas y se incautaron 60 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 2.1 millones de dólares, tras una investigación que duró varios años sobre una importante organización de narcotráfico que operaba en el condado de Pinellas.

Durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, y el agente especial a cargo del Centro Regional de Operaciones de Tampa Bay del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Dubina, detallaron los resultados de la “Operación Salón de la Fama”, una investigación dirigida contra el presunto narcotraficante Daniel Pinales, de 35 años.

“Esta es la mayor incautación de drogas a un solo narcotraficante del condado de Pinellas de la que tengo conocimiento en los últimos 40 años”, declaró Gualtieri.

La cantidad de cocaína que Daniel Pinales distribuía en las calles del condado de Pinellas era simplemente astronómica.

Según los investigadores, los detectives dedicaron varios años a investigar a Pinales tras recibir información de que era un importante distribuidor de cocaína en el condado de Pinellas.

Yesterday, FDLE Tampa Bay Special Agent in Charge Mark Dubina joined Pinellas County Sheriff Bob Gualtieri to announce arrests in Operation Hall of Fame, a narcotics investigation that resulted in the largest drug seizure from a singular trafficker in the county.



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La investigación reveló que Pinales supuestamente obtenía cargamentos de varios kilogramos de cocaína de proveedores en El Paso, Texas, y distribuía la droga por todo el condado.

Las autoridades indicaron que la cocaína se transportaba mensualmente de Texas a Florida en camiones. Los detectives descubrieron que la operación de transporte consistía en un camión en funcionamiento que remolcaba otros dos como camuflaje para ocultar la red de narcotráfico.

Los investigadores señalaron que los mensajeros, con base en Texas, viajaban a un hotel en Wesley Chapel antes de reunirse con Pinales, quien recibía bolsas de lona con kilogramos de cocaína. La droga supuestamente se almacenaba en una casa de seguridad en Tampa antes de ser distribuida a los clientes en el condado de Pinellas.

El 10 de julio, los detectives realizaron vigilancia a uno de los cargamentos mientras viajaba de El Paso a Florida. Florida. Las autoridades observaron a los sospechosos transfiriendo tres bolsas de lona de un camión a una camioneta SUV alquilada antes de reunirse con Pinales en un estacionamiento apartado en Tampa.

Según los investigadores, las bolsas de lona fueron transferidas al vehículo de Pinales. Cuando los detectives intentaron detenerlo, Pinales huyó, pero fue posteriormente aprehendido.

Según los investigadores, las bolsas de lona fueron transferidas al vehículo de Pinales. Cuando los detectives intentaron detenerlo, Pinales huyó, pero fue posteriormente aprehendido. Las autoridades recuperaron 60 kilogramos de cocaína, aproximadamente 132 libras, del vehículo.

La organización transportaba alrededor de un millón de dólares en ganancias del narcotráfico de regreso a Texas en cada viaje, y la operación introducía cantidades similares de cocaína en la zona cada mes.

Gualtieri indicó que la investigación continúa activa y que es posible que se produzcan más arrestos, ya que los detectives siguen examinando las conexiones de la organización en Texas y otros lugares.

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