El activista Julián LeBarón se postulará para gobernador de Chihuahua en 2027

El activista Julián LeBarón anunció que buscará competir por la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027, respaldado por el partido de reciente creación Somos México, que lo presentó como su apuesta ciudadana para el próximo proceso electoral en la entidad.



El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el dirigente nacional del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, quien confirmó que LeBarón será la propuesta de la organización “cuando llegue el momento legal” para definir las candidaturas.



Acosta Naranjo explicó que, al tratarse de una candidatura ciudadana, el activista no tendrá que afiliarse formalmente al partido, ya que la intención es abrir espacios a perfiles provenientes de la sociedad civil y no limitar las postulaciones a militantes.



“Este partido no es para nosotros, este partido es para ustedes, este partido es para ellos”, afirmó el dirigente al señalar que Somos México busca convertirse en una herramienta de participación ciudadana.

Julián LeBarón centra su proyecto en seguridad y justicia

Al aceptar el respaldo del partido, Julián LeBarón confirmó que buscará encabezar un proyecto enfocado en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, al considerar que esos son los principales retos que enfrenta Chihuahua.



El activista aseguró que su aspiración cuenta con el respaldo de diversos sectores de la sociedad, entre ellos comunidades tarahumaras, menonitas, agricultores, transportistas y ciudadanos que, dijo, se han sumado a la iniciativa.



También agradeció el acompañamiento de figuras como Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, con quienes ha participado durante años en movilizaciones para exigir justicia para las víctimas de la violencia y combatir la impunidad.

#SomosMx apoyará la aspiración de @julianlebaron a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.https://t.co/fyuGfuuAo7 — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 15, 2026

La tragedia familiar que marcó su activismo

Durante su mensaje, LeBarón recordó que su participación en los movimientos ciudadanos surgió tras la masacre de integrantes de su familia ocurrida en 2019 en Bavispe, Sonora, un hecho que colocó la violencia en México en el centro del debate nacional e internacional.



Desde entonces, señaló, ha mantenido una agenda enfocada en la exigencia de justicia para las víctimas y reiteró su respaldo a las madres buscadoras y a los colectivos que trabajan en la localización de personas desaparecidas.

Revela amenazas de muerte y protección federal

LeBarón informó que ha recibido amenazas de muerte, situación que obligó a parte de su familia a salir del país por razones de seguridad.



Indicó además que mantiene comunicación con autoridades federales y confirmó que elementos de la Guardia Nacional fueron asignados para brindarle protección.

Destaca la relación económica entre Chihuahua y Estados Unidos

El activista también hizo referencia a la importancia económica de Chihuahua, al destacar que es una de las entidades con mayor intercambio comercial con Estados Unidos.



En ese sentido, sostuvo que fortalecer la cooperación bilateral será uno de los ejes de su propuesta, al considerar que el desarrollo económico y la seguridad deben avanzar de manera conjunta.

Somos México promete respetar los tiempos electorales



Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que Somos México respetará los plazos establecidos por la legislación electoral y evitará incurrir en actos anticipados de campaña.

El dirigente reiteró que la intención del partido es impulsar perfiles ciudadanos en las próximas elecciones y ofrecer una alternativa distinta a las estructuras tradicionales.

Al concluir el encuentro, Julián LeBarón llamó a los habitantes de Chihuahua a sumarse a su proyecto y afirmó que busca construir una opción ciudadana para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia e impunidad que afectan al estado.

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