Felipe Calderón compara a México con Venezuela y lanza crítica al Poder Judicial

El expresidente Felipe Calderón afirmó que México enfrenta un escenario similar al que vivió Venezuela en años anteriores, al considerar que existe un deterioro de las instituciones democráticas y del sistema de justicia.

Sus declaraciones fueron realizadas durante el Libertas Forum, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, España.



Ante líderes y representantes de partidos conservadores de Iberoamérica y Europa, Calderón aseguró que el país atraviesa un proceso que, a su juicio, se asemeja al ocurrido en Venezuela.



“México tiene ya un problema parecido al de Venezuela”, sostuvo el exmandatario durante su intervención.

Calderón critica la reforma al Poder Judicial

Uno de los principales temas abordados por el expresidente fue la reciente reforma al Poder Judicial en México, particularmente la elección popular de jueces y magistrados.



Calderón afirmó que este nuevo modelo permitió que personas afines al Gobierno obtuvieran espacios dentro del sistema judicial, mientras que otros perfiles con trayectoria quedaron fuera del proceso.

Incluso aseguró que entre los aspirantes seleccionados hubo abogados que han defendido a integrantes del crimen organizado.



“Entraron a la lista abogados leales al Gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes. Si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista”, afirmó.



El exmandatario advirtió que esta situación, desde su perspectiva, pone en riesgo la independencia judicial y dificulta que los ciudadanos puedan obtener resoluciones imparciales frente al Estado.

“En estas condiciones, en las que nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno, ¿quién va a proteger los derechos de los ciudadanos?”, cuestionó.

Asegura que México enfrenta retos económicos

Durante su participación, Calderón también habló sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos.



Señaló que el país enfrenta un contexto complicado para alcanzar acuerdos con la administración del presidente Donald Trump, al considerar que la política económica estadounidense ha cambiado respecto a años anteriores.



En ese sentido, sostuvo que México atraviesa un momento complejo tanto en materia institucional como económica.

Foro reúne a líderes conservadores de Iberoamérica

El Libertas Forum reunió durante dos días a dirigentes políticos y exmandatarios vinculados a partidos de centro-derecha de Europa y América Latina.



Entre los participantes estuvo, de manera virtual, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, además del expresidente argentino Mauricio Macri.

Mauricio Macri critica a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua

A través de un mensaje en video, Mauricio Macri afirmó que parte de la izquierda latinoamericana ha impulsado modelos políticos que, en su opinión, debilitan las instituciones democráticas.



El exmandatario argentino señaló que la comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante la situación política que viven países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.



“Lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua es una violación sistemática de los derechos humanos. La comunidad democrática internacional no puede abandonar a quienes luchan por su libertad”, expresó.



Macri también llamó a fortalecer la cooperación entre las fuerzas políticas de centro-derecha de Europa e Iberoamérica para enfrentar los desafíos que, dijo, representan los gobiernos autoritarios.

Piden elecciones libres en Venezuela

En el bloque de conclusiones participó Mariana Gómez, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), quien aseguró que Europa e Iberoamérica comparten valores relacionados con la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos.

La dirigente mexicana advirtió sobre el avance del autoritarismo en distintos países de la región y sostuvo que la comunidad internacional mantiene una deuda con las poblaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Asimismo, hizo un llamado para que en Venezuela se celebren elecciones libres, transparentes y conforme a estándares internacionales, además de pedir la liberación inmediata de los presos políticos y promover acciones para visibilizar su situación.

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