Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; investigan las causas del accidente

El Tren Interoceánico de carga registró un nuevo descarrilamiento en Oaxaca en un tramo de la Línea Z, a la altura del municipio de Asunción Ixtaltepec, informó la Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió en el kilómetro 230+800, donde dos unidades articuladas de un convoy de carga, integradas por dos carros cada una, sufrieron daños por causas que aún son materia de investigación.

Las autoridades precisaron que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia para retirar la locomotora, los vagones dañados y liberar la vía ferroviaria.

Operación de carga continúa con normalidad

Tras las maniobras realizadas por personal especializado, la Semar confirmó que el servicio de carga del Tren Interoceánico no sufrió interrupciones mayores.

Asimismo, informó que especialistas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec llevan a cabo una revisión técnica para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Mientras concluyen las investigaciones, las operaciones ferroviarias de carga continúan desarrollándose de manera habitual.

El accidente ocurrió en un tramo con antecedentes trágicos

El nuevo incidente llamó la atención porque ocurrió prácticamente en el mismo sector donde se registró el descarrilamiento del tren de pasajeros del Istmo, un accidente que dejó 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves en la historia reciente del proyecto ferroviario.

A raíz de ese percance, el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico permanece suspendido y únicamente continúan las operaciones destinadas al transporte de mercancías.

La investigación del accidente anterior ya fue cerrada

El pasado 22 de abril, una jueza dio por concluido el proceso penal relacionado con el descarrilamiento ocurrido anteriormente y ordenó la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores que permanecían sujetos a proceso.

La resolución fue posible después de que familiares de las víctimas y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec alcanzaran acuerdos de reparación del daño.

Días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores de edad, aceptaron dichos acuerdos reparatorios.

La FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad

En su informe final, la Fiscalía concluyó que el accidente del tren de pasajeros fue consecuencia del exceso de velocidad y de la negligencia de la tripulación, por lo que responsabilizó penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.

La dependencia también descartó que existieran fallas en la infraestructura ferroviaria, al señalar que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

Por ello, determinó que no existían elementos para ejercer acción penal contra la Secretaría de Marina por la construcción u operación de la obra.

Especialistas cuestionaron el diseño de la ruta

Aunque la investigación oficial concluyó que el factor humano fue la causa principal del accidente, diversos colectivos de ingenieros y especialistas en transporte ferroviario señalaron que el trazado de la Línea Z presenta características que podrían no ser las más adecuadas para la circulación de trenes de pasajeros, por lo que recomendaron realizar modificaciones antes de reanudar el servicio.

Servicio de pasajeros seguirá suspendido hasta 2027

Actualmente, el Tren Interoceánico únicamente opera con convoyes de carga.

En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el servicio de pasajeros no volverá a funcionar sino hasta principios de 2027, una vez que concluyan las adecuaciones técnicas y los cambios de ruta recomendados tras el accidente.

La mandataria explicó que las modificaciones son analizadas junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, y aseguró que las recomendaciones serán presentadas públicamente antes de la reactivación del servicio.

Un proyecto estratégico para el comercio internacional

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados por el Gobierno federal para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria y portuaria en el sur-sureste de México.

La iniciativa busca fortalecer el transporte de mercancías y convertirse en una alternativa logística al Canal de Panamá. Sin embargo, los accidentes registrados en la Línea Z han representado uno de los principales desafíos para la consolidación del proyecto, especialmente en lo que respecta al servicio de pasajeros, cuya reactivación dependerá de las adecuaciones de seguridad que actualmente se encuentran en desarrollo.

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