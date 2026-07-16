Empresario acusado de agresión en México tiene antecedente de arresto en California por presunta violencia

La investigación contra Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario señalado por presuntamente agredir a una recepcionista en un complejo residencial de Santa Fe, sumó un nuevo elemento luego de que se difundieran registros judiciales que indican que fue arrestado en California por un caso relacionado con presunta violencia contra una mujer con la que mantenía o había mantenido una relación sentimental.

Este antecedente se conoce mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una carpeta de investigación por la agresión ocurrida en el hotel Paradox Park Life, un hecho captado por cámaras de seguridad y ampliamente difundido en redes sociales.

Registro judicial revela arresto en California

El periodista Jorge García Orozco dio a conocer un documento judicial en el que aparece el nombre de Octavio Jorge Cortés Jiménez como una persona detenida el 17 de octubre de 2025 en el condado de Sacramento, California.

De acuerdo con el registro, el empresario fue arrestado por el delito identificado como “Battery Against Person W/Previous Dating Relationship”, una figura contemplada en la legislación estadounidense que hace referencia a una presunta agresión contra una persona con la que existía o existió una relación de pareja.

El documento señala que el caso fue turnado a una corte del condado de Sacramento. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública que indique una sentencia condenatoria, por lo que el antecedente corresponde únicamente al registro del arresto y del proceso judicial.

Una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe fue agredida brutalmente por un huésped sin que nadie interviniera y todo quedó registrado en video. El agresor ha sido identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez y sigue libre sin consecuencia alguna. pic.twitter.com/uFxwlEAoyG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 15, 2026

Video de agresión en Santa Fe desató la investigación

La polémica en torno al empresario comenzó tras la difusión de un video en el que presuntamente agrede físicamente a una recepcionista del hotel Paradox Park Life, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Según la reconstrucción presentada por el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el conflicto inició porque el empresario se inconformó al no recibir respuesta inmediata a un mensaje en el que solicitaba apoyo para recibir un paquete.

Las imágenes muestran que descendió a la recepción para reclamar a la trabajadora. Durante la discusión, y al percatarse de que estaba siendo grabado, presuntamente la golpeó, le arrebató dos teléfonos celulares y continuó la agresión hasta derribarla.

El video generó una amplia reacción en redes sociales y motivó la intervención de las autoridades capitalinas.

Fiscalía de CDMX mantiene abierta la investigación

Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos policiacos brindaron atención a la recepcionista, de 40 años de edad, así como al gerente del establecimiento, con el fin de ofrecer asesoría y acompañamiento.

La dependencia precisó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya integra la carpeta de investigación correspondiente y coordina la implementación de medidas de protección para la víctima.

Además, la SSC instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada iniciar una revisión sobre la empresa encargada de prestar servicios de seguridad en el complejo para verificar que opere conforme a la normativa vigente.

¿Que el agresor de la recepcionista es de Aguascalientes?



En los perfiles de Octavio Jorge Cortés Jiménez, captado agrediendo a una recepcionista, coloca a Aguascalientes como su lugar de residencia.



Estaría involucrado en un supuesto fraude inmobiliario en Mazatlán, Sinaloa https://t.co/kddZkkBZyA pic.twitter.com/KxLMwrTGeR — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 15, 2026

¿Quién es Octavio Jorge Cortés Jiménez?

De acuerdo con información pública, Octavio Jorge Cortés Jiménez ha desarrollado actividades empresariales en los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán, Sinaloa.

Ha sido representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., empresa vinculada con desarrollos como Torre Triana, Coto Munich y la firma Kapitalizer.

También ocupó la presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán (ADIM) y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio como representante del sector inmobiliario.

Existen otros señalamientos públicos en su contra

Además de la investigación por la presunta agresión en la Ciudad de México, el nombre del empresario ha sido mencionado en denuncias públicas relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Mazatlán.

Entre los señalamientos difundidos por particulares figuran presuntos fraudes inmobiliarios, incumplimientos en la entrega de departamentos comercializados en preventa y diversos procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas.

Asimismo, su nombre ha aparecido en publicaciones y narcovolantes distribuidos en Sinaloa. No obstante, estos señalamientos no constituyen resoluciones judiciales ni acreditan responsabilidad penal, por lo que hasta el momento no representan determinaciones oficiales emitidas por una autoridad competente.

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