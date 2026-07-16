Eric del Castillo se sometió a una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

El primer actor mexicano Eric del Castillo se sometió a una cirugía vascular de emergencia, así lo confirmó su hija Verónica del Castillo en una entrevista reciente.

De acuerdo con el testimonio de la exparticipante de “La Casa de los Famosos”, el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo debido a que su padre presentaba una obstrucción en una de las principales arterias que irrigan las piernas, situación que, según su equipo médico, requería atención inmediata para evitar complicaciones futuras.

“Mi papá tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, explicó ante las cámaras del programa “De Primera Mano”.

Siguiendo las recomendaciones del doctor, Eric del Castillo se sometió a un cateterismo sobre la arteria ilíaca, es decir, una intervención mínimamente invasiva que tiene como objetivo restablecer el flujo sanguíneo.

Sobre este procedimiento, Verónica del Castillo comentó: “Le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria (…) A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100 % de la sangre“.

Pese al susto inicial, la hija del histrión indicó que la intervención era necesaria para evitar el riesgo de perder el pie o incluso una pierna: “Actuamos de voladísima porque ya tenía el 80 % tapado y ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al 100 %”, destacó.

Además, Verónica del Castillo confirmó que su padre, protagonista de historias como “El extraño hijo del sheriff” y “La Generala”, se encuentra estable y recuperándose desde su hogar con el cuidado de su familia.

“Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas“, concluyó la presentadora, no sin antes compartir que en 15 días se llevará a cabo un segundo procedimiento, ahora en la espalda baja: “Simplemente es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”, detalló.

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